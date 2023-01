XGIMI migliora i suoi proiettori domestici con la nuova tecnologia ISA 2.0

Anche XGIMI partecipa al Consumer Electronics Show che si sta tenendo in queste ore in Las Vegas, presentando due nuovi prodotti: da un lato, l'esclusiva tecnologia proprietaria di Intelligent Screen Adaption ISA 2.0 specifica per i proiettori domestici; e dall'altra il nuovo proiettore entry-level MoGo 2 Pro.

XGIMI presenta la nuova tecnologia proprietarie e il proiettore entry-level

XGIMI aggiorna la sua tecnologia proprietaria di Intelligent Screen Adaption ISA portandola alla versione 2.0. Rispetto alla generazione precedente, la nuova tecnologia aggiunge tre nuove funzioni pensate per rendere l'esperienza utente ancora più semplice. Parliamo della funzione di Seamless Auto Keystone Correction, di Seamless Auto Focus e di Intelligent Eye Protection.

Le prime due funzionalità si avvalgono di una soluzione leader nel settore ToF 3D e CMOS ad alta precisione, per catturare una quantità di informazioni sulla profondità diecimila volte superiore a quella del precedente ToF a punto singolo, e garantire così una correzione automatica della distorsione trapezoidale e una messa a fuoco più accurata e veloce.

La funzione di Intelligent Eye Protection, invece, rileva qualsiasi presenza davanti alla fonte di proiezione, attenuando immediatamente la luce e proteggendo gli occhi anche se si guarda accidentalmente verso la sorgente luminosa.

Queste tre funzionalità si aggiungono alle due già presenti sulla tecnologia precedente, e quindi quella di Intelligent Screen Alignment, che si occupa di identificare automaticamente lo schermo ed eliminare definitivamente la necessità di regolare manualmente gli angoli e i bordi. E quella di Intelligent Obstacle Avoidance, che identifica gli ostacoli presenti nell’area di proiezione e li evita in modo rapido.

Con l'Intelligent Screen Adaption ISA 2.0, XGIMI semplifica ulteriormente l'esperienza d'uso di un proiettore domestico, rendendo quest'ultimo alla portata di tutti – sia per gli utenti più che meno esperti. Infine, come abbiamo già anticipato, a partire da oggi e fino al prossimo 8 gennaio (per tutta la durata della Fiera, insomma), sarà in mostra il nuovo proiettore entry-level XGIMI MoGo 2 Pro.

