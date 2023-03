Un bug di Pixel Watch potrebbe farvi arrivare tardi al lavoro

A cosa serve un orologio se non a segnare l'ora esatta e quantomeno tentare di arrivare puntuali ai nostri appuntamenti? Che si tratti di impostare una sveglia per andare a scuola o in ufficio, o un reminder che ci ricordi l'impegno del giorno, tutto potrebbe diventare vano se è l'orologio stesso a segnare l'ora sbagliata. Ed è proprio quello che sta succedendo ad alcuni possessori di Pixel Watch.

Pixel Watch non lancia la sveglia al momento giusto

Alcuni utenti di Reddit stanno lamentando un problema di Pixel Watch che impedirebbe all'orologio di attivare la sveglia al momento esatto, ma con qualche minuto di ritardo o di anticipo. Tutte le persone che hanno segnalato questo bug sembrano però essere d'accordo con il fatto che il problema si sia verificato nell'ultimo mese – mentre prima funzionava tutto correttamente – e che l'evento si verificherebbe solo in alcuni casi, e non sempre.

Il problema, dunque, potrebbe riguardare l'ultimo aggiornamento di Pixel Watch, ma al momento non si hanno ancora informazioni sulla natura del bug. Probabilmente, si tratterà di un problema software.

Se anche voi state riscontrando questo problema o temete che un bug di Pixel Watch possa in qualche modo compromettere la vostra puntualità a lavoro, una soluzione che sembra funzionare consiste nell'impostare una sveglia di backup, in altre parole, una seconda sveglia all'orario stabilito. Intanto, aspettiamo che Google rilasci la patch che provvederà a risolvere il problema una volta per tutte.

