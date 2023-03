Su Google Pixel Watch arriva il “Rilevamento caduta”: adesso è ufficiale

Dopo qualche apparizione a sorpresa, Google introduce finalmente in modo ufficiale la funzione “Rilevamento caduta” su Google Pixel Watch, il primo wearable della compagnia statunitense. Grazie a questa nuova funzione lo smartwatch rileverà eventuali cadute pesanti per chiamare immediatamente i soccorsi, come avviene con Apple Watch.

Google Pixel Watch può rilevare una caduta e chiamare i soccorsi

Grazie ai sensori di movimento ed una intelligenza artificiale implementata nel software, Google Pixel Watch può rilevare eventuali cadute accidentali ed allertare i soccorsi nel caso in cui non si ottengano risposte immediate da parte dell'utente.

Nel momento in cui Pixel Watch rileverà una caduta pesante e l'immobilità da parte dell'utente per oltre 30 secondi, il wearable emetterà un segnale acustico di allarme, vibrando e mostrando contemporaneamente una notifica sul display per accettarsi della caduta. Premendo il tasto “I'm ok” verrà interrotta la richiesta di aiuto, altrimenti l'allarme continuerà a suonare per un minuto chiamando automaticamente i soccorsi.

Il funzionamento descritto poc'anzi era emerso tramite un aggiornamento dell'app companion nelle scorse settimane, ma adesso è stato ufficializzato ed è disponibile per tutti con un nuovo aggiornamento software che può essere installato tramite la suddetta applicazione.

