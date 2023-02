Ecco come funzionerà il “Rilevamento Caduta” di Google Pixel Watch

Nonostante il Rilevamento Caduta di Google Pixel Watch sia stata sporadicamente attivata per un piccolo gruppo di utenti, questa funzione non è ancora arrivata ufficialmente per primo wearable prodotto da Big G. Un nuovo aggiornamento dell'app, tuttavia, ci permette di dare un'occhiata a come funzionerà la fall detection.

Il rilevamento caduta per Google Pixel Watch sta arrivando

Grazie all'aggiornamento 1.1 dell'app di Google Pixel Watch, siamo in grado di conoscere in che modo il rilevamento della caduta sarà attivato sullo smartwatch, e come si comporterà nella chiamata ai soccorsi. Purtroppo, la funzione non sarà disponibile immediatamente in tutti i paesi, ma bisognerà attendere la piena compatibilità per ogni nazione.

Durante il processo di setup Google spiega che la fall detection funziona tramite i sensori di movimento del Pixel Watch, che possono rilevare impatti fino ad una potenza di 32 G. Un avviso ci notificherà l'avvenuto rilevamento della caduta, proseguendo con la chiamata ai soccorsi.

Una volta che sarà stata rilevata la caduta, dopo 30 secondi il Pixel Watch emetterà un suono di allarme ed inizierà a vibrare. Se l'utente non interrompe l'allarme lo smartwatch avvierà la chiamata ai servizi di emergenza, fornendo la posizione esatta tramite coordinate e permettendo di parlare con l'operatore se si è in grado di farlo.

Il servizio sarà disponibile inizialmente in Austria, Canada, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Giappone, Taiwan e Stati Uniti, ma la data di lancio ufficiale non è ancora stata comunicata.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il