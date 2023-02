Samsung Galaxy S23 “nasconde” un’opzione per dimezzare i consumi

Sin dalla sua presentazione, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ha messo in mostra i suoi muscoli, a vantaggio di una serie Samsung Galaxy S23 che può vantare le migliori prestazioni su Android. Fortunatamente per gli utenti, Qualcomm e Samsung non si sono limitate a guardare alla forza bruta, realizzando un SoC che sia anche in grado di abbassare i consumi. È questo ciò che avviene grazie alla Light Mode, presente all'interno dei nuovi top di gamma che, una volta scoperta, potrebbe diventare la funzione preferita di molti.

Samsung Galaxy S23 e Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy: non solo potenza ma anche efficienza

Come spiegato nell'articolo dedicato, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy è una versione overclockata dello Snap 8 Gen 2, potendo vantare frequenze maggiorate per CPU (da 3,2 a 3,36 GHz) e GPU (da 680 a 719 MHz). Questo si traduce in punteggi superiori nei benchmark, diventando il primo Android a superare quota 1.500 e 5.000 nei test sintetici di GeekBench. Ma si sa, i benchmark non rispecchiano necessariamente la vita reale, perciò risulta più interessante quando messo alla prova con un gioco energivoro quale Genshin Impact. Pur non raggiungendo (di poco) il più alto frame rate medio (55 fps contro i quasi 60 fps di Xiaomi 13 Pro e vivo X90 Pro+), ha il miglior rapporto fra potenza e consumi.

Galaxy S23 Ultra Genshin Impact FPS Test | Best Galaxy Device For Gaming So Far. https://t.co/BGjIUltBkb

Note: I've encountered some performance issues but that was only during the first day, today I played the game for a long time to make sure the issue did not come back. pic.twitter.com/weJY67nwmS — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) February 9, 2023

Ma la vera novità si chiama appunto Light Mode: una volta attivata, eseguendo per esempio uno stress test come quello del benchmark 3D Mark si può constatare come si abbia un calo del 10% nelle performance ma con consumi dimezzati. Inoltre, attivando questa modalità non si castra lo smartphone come avviene con altre modalità similari di risparmio energetico, mantenendo qindi schermo a piena risoluzione a 120 Hz, sincronizzazione account, GPS, Bluetooth e 5G attivi e così via. In poche parole, la Light Mode disattiva l'overclock del SoC, e sono abbastanza sicuro che molti preferiranno avere prestazioni marginalmente minori ma con consumi ben migliori.

Yeah I know higher frequency and higher benchmark scores make you feel great.

But in reality it's a mere gimmick.

Light perfromance mode is the best feature recently added to OneUI.

Give up 10% speed, get -40% power consumption and +50% efficiency, why not?#GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/nYep1oQDK7 — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) February 9, 2023

Ne consegue, però, che la Light Mode dovrebbe rimanere un'esclusiva della serie Samsung Galaxy S23, essendo l'unica ad avere un SoC come lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. È possibile che venga comunque introdotta con l'aggiornamento One UI 5.1 su altri smartphone, ma con risultati che potrebbe non essere altrettanto convincenti.

