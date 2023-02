ChatGPT arriva anche in Google Fogli grazie a questa estensione

La popolarità di ChatGPT non appresta a scemare, mentre sul web arrivano sempre più integrazioni per l'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI. Quella che vi presentiamo oggi è un'estensione che permette a ChatGPT di elaborare i dati all'interno dei Fogli di Google (la versione di Excel sviluppata da Big G).

Analisi dei dati e formule automatiche: ChatGPT aiuta anche a compilare i Fogli di calcolo

Numerous.ai è un'estensione per Google Sheets in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale per generare formule, categorizzare gli elementi, formattare le celle ed elaborare processi che si ripetono nel tempo. Una volta installata l'estensione sul proprio account di Google sarà possibile, per esempio, estrapolare i nomi da una lista di indirizzi email in modo completamente automatico.

Per utilizzare l'integrazione con ChatGPT è possibile utilizzare la funzione =AI() e richiedere determinati compiti da svolgere in modo colloquiale. Per esempio, è possibile digitare “=AI(“Elabora i nomi delle persone attraverso la lista email”, B3)” per ottenere una lista dei nomi in modo automatizzato. Gli utilizzi sono davvero tantissimi, vi consigliamo quindi di leggere la documentazione per sfruttare al meglio l'estensione.

Per installare questo plugin non dovrete far altro che recarvi sulla pagina ufficiale di Google Workspace per collegare immediatamente l'estensione al vostro account. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile richiamare l'IA come nell'esempio oppure attraverso il menu Add-on.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il