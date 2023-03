metaCat: il nuovo gatto robotico è ancora più realistico, fa le fusa e arriva in tre razze

Elephant Robotics ha presentato l'ultima generazione di metaCat, il gatto robotico più avanzato sul mercato. Il nuovo modello porta con sé diverse implementazioni tecnologiche volte a rendere l'esperienza ancora più realistica e interattiva.

Ecco il nuovo metaCat, il gatto robotico più avanzato sul mercato

Grazie a una varietà di sensori ed a molteplici funzionalità interattive, il nuovo metaCat appena annunciato da Elephant Robotics è, attualmente, il gatto robotico tra i più avanzati al mondo. Conosciuto e utilizzato in ogni angolo del globo e adatto ad ogni fascia di età, MetaCat può essere inserito in contesti in cui, per un motivo o per un altro, non è possibile adottare un vero gatto, ed è pertanto studiato in ogni minimo particolare per imitarlo e per essere quanto più simile ad un pelosetto in carne ed ossa.

Ne imita i movimenti, le fusa ed il miagolio, regalando a chi sceglie di adottarlo un'esperienza al pari di quella di un vero gatto. Il corpo di metaCat è realizzato con materiali di alta qualità. Il pelo sintetico è morbido e soffice, facile da pulire e ipoallergenico. Rispetto alla generazione precedente, poi, il gatto robotico è disponibile in tre diverse razze tra cui scegliere: bicolore, Ragdoll e persiano. Proprio come nella vita reale, ogni razza ha una personalità e caratteristiche fisiche uniche.

metaCat presenta dei sensori situati lungo tutto il corpo che reagiscono al tocco, ad esempio quando lo si accarezza, mentre la presenza di un altoparlante e di un microfono gli consentono di riconoscere e rispondere ai comandi vocali con dei miagolii. Il gatto può anche simulare le fusa, muovere gli occhi e persino generare un battito cardiaco. Tutto ciò funziona per mezzo di sensori LED situati all'interno della testa e del corpo di metaCat, che cambiano colore e luminosità in risposta a diversi stimoli, offrendo agli utenti un'esperienza realistica e interattiva.

Il metaCat può essere azionato e viceversa con la semplice pressione di un interruttore a tre stadi. La sua batteria offre fino a 11 ore di autonomia e può essere ricaricata utilizzando una spina di tipo C, standard conosciuto e utilizzato a livello internazionale. Il nuovo gatto robotico potrà essere acquistato sul sito ufficiale di Elephant Robotics a partire dal 1° marzo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

