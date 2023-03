Nothing critica i pieghevoli e parla di OnePlus e dei cloni di Phone (1)

Nonostante al MWC 2023 sia stato presentato uno smartphone molto “simile” a Phone (1), la presenza di Nothing alla fiera catalana non ha significato nuovi prodotti. Nonostante ciò, durante la scorsa giornata si è tenuto un evento durante il quale il patron Carl Pei ha colto la palla al balzo per dare qualche anticipazione sul futuro della compagnia, parlando di smartphone ma anche di altre categorie di prodotti e persino di pieghevoli.

Nothing svela cosa aspettarci dal suo futuro in occasione del MWC 2023

Partiamo dall'elefante nella stanza: Nothing Phone (2). L'azienda ha confermato il periodo di presentazione e il chipset Qualcomm, ma per questo vi rimandiamo all'articolo dedicato. Carl Pei è anche tornato a parlare di pieghevoli, dopo averlo già fatto in passato: secondo lui, si tratta di un'innovazione “guidata dalla catena di approvvigionamento e non intuizioni dei consumatori“, cioè la volontà dei produttori di vendere nuova tecnologia con margini più alti ma senza pensare realmente alla sua utilità. E la risposta alla domanda se possiamo aspettarci un pieghevole Nothing è piuttosto categorica: “No“.

Nothing è composta da 410 dipendenti (di cui 350 ingegneri) e ha superato quota 1 milione di prodotti venduti nell'arco di due anni, fra cuffie e smartphone, con entratte decuplicate. Risultati che sono stati raggiunti con un catalogo piuttosto contenuto rispetto alla media, argomento su cui mr. Pei si è esposto in maniera netta: “vogliamo creare prodotti iconici e supportarli bene, se produci 10 o 20 telefoni all'anno, è davvero difficile farlo. Ottenere interesse dai consumatori per ogni nuovo prodotto è un po' come una droga, vuoi continuare a pubblicare roba.”. Attualmente, quindi, pare che Nothing voglia tenere una cadenza annuale per il lancio di un nuovo smartphone, ma non solo: al MWC 2023, il CEO ha confermato che nel 2023 ci sarà un nuova categoria di prodotto in cui Nothing entrerà. Difficile dire di cosa si possa trattare: un dispositivo audio? Uno smartwatch per accompagnare il lancio di Phone (2) e arricchire l'ecosistema su cui Nothing punto tanto?

All'evento di Barcellona si è anche parlato della concorrenza e di come possa aver copiato Nothing. Per esempio OnePlus 11 Concept: prima di essere presentato, le strisce blu posteriori sembravano simili ai LED Glyph di Phone (1), ma Carl Pei ha specificato che si tratta di un “approccio distinto dallo schema di illuminazione Glyph del suo telefono“. Discorso diverso per Unihertz Luna: “vogliamo rendere di nuovo divertente la tecnologia, se possiamo ispirare il nostro settore a iniziare a sperimentare di più, ciò aiuta la nostra visione.”

