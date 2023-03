OPPO Find X6 Pro Dimensity Edition su TENAA: rivelate alcune caratteristiche

OPPO ha in serbo una edizione alimentata dal chipset MediaTek di Find X6 Pro. La Dimensity Edition ha appena ottenuto la certificazione TENAA, lasciando trapelare alcune caratteristiche. Diamo un'occhiata insieme.

La certificazione TENAA di OPPO Find X6 Pro Dimensity Edition lascia trapelare specifiche sulla batteria

Proprio come accaduto lo scorso anno con OPPO Find X5 Pro, anche la nuova famiglia di flagship includerà un modello alimentato da un processore MediaTek, e quel modello è appena apparso su TENAA rivelando parte delle sue caratteristiche.

OPPO Find X6 Pro Dimensity Edition sarà alimentato da una batteria con una capacità nominale di 4.880 mAh e disporrà di una tripla fotocamera esterna, anche se l'elenco TENAA non ne specifica le caratteristiche. Sfortunatamente, dalla certificazione TENAA non emerge nessun'altra specifica relativa a questo smartphone, ma si dice che il dispositivo verrà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 9200, supportato da RAM LPDDR5x e archiviazione UFS 4.0. A cambiare, insomma, dovrebbe essere solamente il processore.

Per il resto, OPPO Find X6 Pro Dimensity Edition dovrebbe presentare le stesse caratteristiche tecniche della controparte alimentata dal chipset Qualcomm. Per quanto riguarda il lancio, non abbiamo ancora una data ufficiale ma si ritiene che possa avvenire entro il primo trimestre dell'anno.

