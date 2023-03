Nuovo set Xiaomi per mouse e tastiera wireless: miglior design e autonomia

Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo kit di accessori per il PC, composto da mouse e tastiera completamente wireless. Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set 2 è una rivisitazione del kit originale che offre un design più ergonomico ed una batteria in grado di offrire una maggiore autonomia ai due dispositivi.

Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set 2: il kit completo per una soluzione senza fili

Il mouse incluso in questo nuovo set pesa soltanto 45 grammi rispetto ai 60 grammi della versione precedente, mentre la tastiera diventa leggermente più pesante passando dai 500 grammi del passato ai 534 grammi della nuova versione. La tastiera, tuttavia, arriva ad offrire anche 12 tasti funzione con il controllo multimediale, oltre al layout classico con keycaps micro-arc con una corsa di 2.8 mm.

Il dispositivo di puntamento offre fino a 1000 DPI di velocità, mentre in confezione troviamo anche il ricevitore USB da 2.4 GHz per una migliorata connettività, rispetto alla classica connessione Bluetooth. Per quanto riguarda l'autonomia, invece, Xiaomi dichiarata di aver migliorato la gestione dell'energia andando ad utilizzare le batterie AA invece che AAA.

Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set 2 è disponibile in Cina tramite il sito ufficiale al prezzo di circa 14€ (99 yuan) per il periodo di lancio, al termine del quale il prezzo salirà a circa 15€ (109 yuan). Al momento non sappiamo se l'azienda cinese porterà questo nuovo kit anche sui mercati internazionali.

