Xiaomi svela le batterie a stato solido: maggiore efficienza e più sicurezza

Xiaomi ha annunciato in queste ore un avanzamento nello sviluppo della tecnologia legata alle batterie allo stato solido che promettono maggiore efficienza e più sicurezza rispetto alle tradizionali batterie ad elettroliti liquidi. Le nuove batterie che verranno utilizzate in futuro potranno arrivare ad avere una capacità di 1000 Wh/L, con performance migliori e temperature più basse.

Batterie più performanti e sicure? Non è un sogno, ci sta lavorando Xiaomi

Proprio come gli SSD (Solid State Drive), anche le batterie a stato solido eliminano la necessità di avere parti mobili all'interno del dispositivo: in questo caso, ad essere rimossi sono gli elettroliti liquidi che lasciano spazio a materiali solidi come l'elettrolita.

Poiché non c'è liquido all'interno di una batteria a stato solido, non c'è possibilità di fuoriuscite o perdite e la batteria è meno suscettibile ai danni causati dalle vibrazioni o dalle temperature estreme. Inoltre, poiché il materiale elettrolitico è solido, le batterie a stato solido possono essere realizzate in formati più sottili e più flessibili rispetto alle batterie convenzionali.

I materiali utilizzati come elettroliti solidi nelle batterie a stato solido sono generalmente composti ionici, come i polimeri conduttivi o le ceramiche, che alzano vertiginosamente il prezzo richiesto per lo sviluppo di questa tipologia di batterie. Tuttavia, l'avanzamento nella ricerca potrebbe portare ad un'adozione maggiore di questa tecnologia.

L'annuncio di Xiaomi, in questo senso, fa ben sperare per un futuro in cui le batterie saranno davvero più efficienti e potenti.

