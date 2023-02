Spotify dice addio ad un tasto iconico: ecco come verrà sostituito

Spotify ha deciso di dire addio ad un pulsante iconico e di sostituirlo con un nuovo tasto multifunzione. Stiamo parlando del tasto a forma di cuore che appare accanto al titolo di una canzone, un podcast o una playlist che stiamo ascoltando, e che ci permette di aggiungere quel contenuto nei preferiti.

Ecco come verrà sostituito il pulsante Cuore di Spotify

Spotify ha annunciato di star apportando una importante modifica alla sua app, nel tentativo di ottimizzare l'esperienza utente e rendere il tutto più intuitivo. Presto, il tasto a forma di cuore che permette di salvare un brano nei preferiti, verrà sostituito con un nuovo pulsante multifunzione a forma di più (+).

Questo pulsante non solo permetterà di salvare un brano tra i contenuti preferiti, ma anche di aggiungere direttamente tale brano/podcast ad una playlist specifica. In questo modo, l'intera operazione viene semplificata: attualmente, infatti, per aggiungere un brano preferito ad una playlist specifica occorre dapprima trovare il brano all'interno della sezione brani che ti piacciono, poi cliccare sui tre puntini, poi selezionare la voce Aggiungi alla playlist e scegliere quella di destinazione.

In seguito all'aggiornamento, per salvare un brano o un episodio di un podcast si dovrà cliccare sul pulsante + a destra del titolo. Per aggiungere quel contenuto ad una playlist, basterà cliccare nuovamente sul tasto +. Questo pulsante si trasformerà in una spunta volta ogni volta che l'operazione va a buon fine.

Spotify ha riferito di aver già provveduto al rilascio di questa modifica e raggiungerà nei prossimi giorni tutti gli utenti sia Android che iOS.

