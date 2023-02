OnePlus 11 migliora (ma non troppo) nei test di resistenza

Da qualche anno a questa parte, gli smartphone OnePlus e lo youtuber JerryRigEverything non vanno particolarmente d'accordo, e purtroppo la storia non cambia con OnePlus 11. Nella nostra recensione ve ne abbiamo parlato in maniera piuttosto positiva, per uno smartphone di pregio dal prezzo più basso della media nel segmento dei top di gamma più costosi. OnePlus ci punta così tanto da avere persino deciso ufficialmente di accantonare altri modelli per evitare di toglierlo dai riflettori e dall'attenzione dei consumatori.

OnePlus 11 finisce nelle grinfie di JerryRigEverything: ecco l'esito dei test

Di base, OnePlus 11 ha (quasi) tutti i crismi di uno smartphone di fascia alta: protezione Gorilla Glass Victus, scocca in vetro e metallo certicata IP64. Sia davanti che dietro, lo schermo e la parte posteriore resistono bene ai graffi e il frame in metallo protegge adeguatamente la struttura. Purtroppo per i più esigenti, ciò non si traduce in una resistenza totale a 360°, come si evince dai test effettuati da JerryRigEverything; a partire dallo schermo, che se graffiato in maniera marcata in corrispondenza del sensore ID fa sì che lo sblocco biometrico non funzioni più come dovrebbe.

E così come OnePlus 10 Pro, 10T e Nord, anche OnePlus 11 finisce vittima del bend test. La motivazione è sempre la stessa, cioè una falla strutturale in corrispondenza del punto laddove il modulo fotografico si congiunge al frame laterale sulla destra, proprio dove c'è una sezione plastica per le antenne. A causa dell'interruzione del metallo, qua il frame soffre quando viene piegato in maniera molto accentuata, anche se si tratta di una pressione che molto difficilmente viene adoperata su uno smartphone se non in casi eccezionali. Fortunatamente, a differenza dei modelli succitati, OnePlus 11 non si spezza totalmente ma vede “soltanto” infrangersi la scocca posteriore, rimanendo quindi funzionante.

