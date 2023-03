Il set Xiaomi con tastiera e mouse wireless costa solo 35€

Perché spendere una fortuna per mouse e tastiera quando la compagnia di Lei Jun ha la soluzione perfetta, spendendo poco meno di 35€? Il kit Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set 2 debutta subito in sconto: la qualità della casa cinese ad un prezzo super conveniente!

Codice sconto Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set 2: crea la tua postazione PC con il massimo risparmio

Con Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set 2 è possibile beneficiare di due accessori del brand cinese ad un prezzo decisamente ghiotto. Il pacchetto comprende una tastiera sottile e leggera, insieme ad un mouse dal look minimale: in entrambi i casi si tratta di prodotti wireless.

Similmente alla prima generazione, abbiamo un mouse poco ingombrante (fino a 1000 DPI e collegabile tramite BT oppure ricevitore USB) ed una tastiera completa, con tanto di pulsanti funzione e pad numerico. Il tutto è alimentato da batterie di tipo AA.

Il nuovo Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set 2 è stato lanciato in Cina a inizio marzo ed è già disponibile per noi occidentali grazie a Banggood: il set viene proposto in offerta con codice sconto ed è presente anche la spedizione gratuita.

