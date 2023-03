OnePlus 11 Jupiter Rock arriverà anche Global: lo “conferma” un noto leaker

Di recente la casa cinese ha lanciato una versione spaziale del suo ultimo top di gamma, in esclusiva per il mercato asiatico. Ma sarà davvero così? Un noto insider mette la pulce nell'orecchio e sostiene che OnePlus 11 Jupiter Rock Edition arriverà anche in versione Global.

OnePlus 11 Jupiter Rock Edition: la versione Global sarebbe in dirittura d'arrivo

L'indiscrezione arriva nientemeno che da Max Jambor, uno degli insider più affidabili sulla piazza. Ovviamente manca ancora una conferma da parte dell'azienda, quindi restiamo in attesa di novità. OnePlus 11 5G in versione Jupiter Rock Edition dovrebbe arrivare anche Global, ma per ora si parla solo dell'India. Poco male perché molto probabilmente sarà possibile acquistarlo dai soliti store (anche se speriamo in un debutto anche in Europa).

OnePlus 11 5G Jupiter Rock Edition will launch in India 🇮🇳 as well! pic.twitter.com/xSIe0mrZSo — Max Jambor (@MaxJmb) March 29, 2023

La versione speciale dedicata a Giove è stata lanciata di recente: le specifiche restano invariate mentre a cambiare è la cover posteriore, realizzata in materiale microcristallino 3D con uno stile che ricorda la superficie del pianeta ed capacità uniche al tatto (il pannello dovrebbe risultare sempre fresco al tocco).

