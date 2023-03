XGIMI lancia MoGo 2 e MoGo 2 Pro per un’esperienza cinematografica portatile

Presentati al CES 2023 di Las Vegas, XGIMI porta finalmente sul mercato italiano i proiettori smart della serie MoGo 2. Questi dispositivi offrono una vera e propria esperienza cinematografica portatile, consentendo a grandi e piccini di godersi la magia del grande schermo ovunque ci si trovi.

La magia del grande schermo ovunque tu sia, grazie a XGIMI MoGo 2 e MoGo 2 Pro

XGIMI MoGo 2 è un proiettore con risoluzione HD 720p con una luminosità massima di 400 lumen ISO in grado di offrire una copertura della gamma colori standard DCI-P3 pari al 90%. Questo si traduce in una fedeltà cromatica di alto livello che garantisce una maggiore vivacità dei colori, anche grazie alla temperatura D65 adottata principalmente per i film hollywoodiani.

I dispositivi sono dotati di un due speaker da 8W che forniscono potenza a sufficiente per immergere gli spettatori nella visione del film con un audio tridimensionale coinvolgente e con minore perdita di frequenze alte. In base al contenuto che si vuole proiettare, ci sono quattro diverse modalità audio tra cui scegliere: Film, Sport, Musica e News.

XGIMI MoGo 2 Pro, invece, si differenzia dal fratello minore con una risoluzione FULL HD 1080p e la tecnologia ISA 2.0. Questo dispositivo, infatti, è il primo proiettore a poter sfruttare la garantisce la correzione automatica della distorsione trapezoidale e la messa a fuoco automatica senza nessuna interruzione che permette di vivere un'esperienza visiva più coinvolgente.

Entrambi i dispositivi offrono Android TV 11 come sistema operativo, in grado di accedere alle app del Play Store di Google ottimizzate proprio per il grande (e piccolo) schermo. L'esperienza d'uso si preannuncia fluida e con maggiore attenzione per sicurezza e protezione della privacy.

XGIMI Mogo 2 e Mogo 2 Pro – disponibilità e prezzi

I proiettori della serie Mogo 2 sono disponibili dal 30 marzo 2023 in pre-ordine sul sito ufficiale di XGIMI e su Amazon Italia. I prezzi partono da 399€ per XGIMI MoGo 2 e 599€ per XGIMI MoGo 2 Pro. A partire dal 25 aprile, invece, i dispositivi saranno disponibili anche nei negozi di elettronica come MediaWorld e Unieuro.

ciao

[su_google]