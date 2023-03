Nokia presenta Pure UI: è la nuova interfaccia dei suoi smartphone

Minimalismo: è questa la parola d'ordine per la Pure UI, la nuova interfaccia creata dal Design Team di Nokia come linguaggio estetico e funzionale che vedremo sui suoi prossimi smartphone, ma non solo. Quella che ha realizzato la compagnia finlandese è una UI non soltanto pensata per il mondo mobile ma anche per altri settori come quello di smartwatch, tablet e PC.

Pure UI è ufficiale: sarà la “MIUI” degli smartphone Nokia, ecco le novità

Come afferma Nokia, Pure UI è un'interfaccia “flessibile e a prova di futuro”, caratterizzata da un'estetica pulita e basata su pochi colori, perlopiù su sfumature del blu tipico di Nokia, e sul font Nokia Pure che ritroviamo in tutte le parte della UI. Le icone hanno animazioni fluidi e uno spessore del tratto che può variare per migliorare la visualizzazione in base al dispositivo su cui sono installate. C'è anche la modalità Scura per affaticare meno l'occhio, anche in questo caso contraddistinta non da sfondo nero ma blu scuro.

Fra gli screenshot pubblicati da Nokia, possiamo vedere la Pure UI in azione anche su altri prodotti come smartwatch e computer, e sarà interessante capire quale sarà il primo smartphone a montarla di default (oltre a capire se sarà rilasciato un aggiornamento per portarla su quelli già esistenti). Per il momento, Nokia si limita a dire che arriverà “prossimamente”, per una novità che segue il nuovo corso (e il nuovo logo) in cui tornerà anche a produrre in Europa.

