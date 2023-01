AliExpress Winter Sale: fino al 70% di sconto con i saldi invernali tech!

Il nuovo anno di AliExpress è cominciato sotto l'insegna del risparmio: abbiamo avuto la promo di Capodanno, i coupon generici di gennaio (tutt'ora attivi) e adesso il tris è completo un'ennesima iniziativa da non perdere. Sono partiti, infatti, i saldi invernali tech 2023 con l'evento AliExpress Winter Sale: sconti fino al 70%, tanti coupon e una sfilza di prodotti a prezzo stracciato!

AliExpress Winter Sale: tutta sulla nuova promo, tra offerte lampo e coupon

I saldi invernali di AliExpress portano tante occasioni sul meglio del tech ma anche su categorie altre (come abbigliamento e giochi). Cuffie, tablet, smartwatch, telecamere di sicurezza, robot aspirapolvere, smartphone: la promozione AliExpress Winter Sale 2023 non delude, anzi si presenta come ricchissima di occasioni!

Di seguito trovate la pagina principale della promozione Winter Sale 2023 di AliExpress dove trovate una valanga di sconti fino al 70% e la promozione Spendi & Risparmia (con 3$ di sconto per ogni 30$ di spesa).

Per tutto il periodo promozionale – che terminerà alle ore 9 del 14 gennaio – sono disponibili vari Coupon generici.

💶 Sconto di $5 con acquisto minimo di $50 🎟 Coupon: WinterC5



💶 Sconto di $10 con acquisto minimo di 100 🎟 Coupon: WinterC10



💶 Sconto di $20 con acquisto minimo di $200 🎟 Coupon: WinterC20



Infine, vi segnaliamo anche alcune delle categorie in sconto: non solo elettronica e telefoni, ma anche fai da te, sicurezza, giochi, PC e tantissimo altro ancora!

