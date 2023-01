Samsung Galaxy S23: Buds 2 Pro in omaggio con l’offerta di pre-registrazione

Si avvicina sempre più il lancio degli smartphone Samsung della serie Galaxy S23. In queste ore, il sito web Samsung Estonia si è aggiornato includendo delle informazioni riguardanti l'offerta di pre-registrazione all'acquisto di uno dei prossimi smartphone flagship. Ecco tutti i dettagli.

Samsung potrebbe regalare le Buds 2 Pro con la pre-registrazione all'acquisto di Galaxy S23

Dopo aver accidentalmente rivelato – e confermato – la data di lancio della sua prossima serie flagship, Samsung ha aggiornato la pagina principale del suo sito Web per il mercato estone con le informazioni relative all'offerta pre-ordine di Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. A quanto pare, chiunque effettuerà la pre-registrazione per lo smartphone e procederà con l'acquisto non appena questo sarà in vendita, riceverà in regalo delle Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Se è vero che l'offerta sia al momento apparsa solamente sul sito Web di Samsung Estonia, non si esclude l'ipotesi che il produttore coreano possa riservarla anche ad altri mercati. Altri prodotti offerti gratuitamente con l'acquisto di un nuovo smartphone Samsung potrebbero includere le Galaxy Buds 2 o il Galaxy Watch 4.

Ora, la serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere lanciata il 1° febbraio 2023. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita dei dispositivi.

