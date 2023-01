Oclean X Pro Elite e Flow: gli spazzolini elettrici per una pulizia smart e accurata dei denti

Lo spazzolino elettrico può pulire i denti in modo più profondo ed efficace, sbiancandoli e riducendo la placca, ma anche riservando una particolare attenzione particolare a gengive e denti sensibili con modalità di spazzolamento dedicate. Se anche voi siete alla ricerca di un buon spazzolino elettrico per portare la vostra igiene dentale al livello successivo, siete nel posto giusto: in questo articolo, vi parleremo di Oclean X Pro Elite e Oclean Flow, due spazzolini elettrici efficaci e all'avanguardia.

Fate splendere il vostro sorriso con gli spazzolini elettrici Oclean X Pro Elite e Oclean Flow

Iniziamo dalla proposta premium, ovvero Oclean X Pro Elite. Uno spazzolino elettrico intelligente che offre quattro diverse modalità di spazzolamento con sbiancamento, e dal design antimuffa e impermeabile per lavare i denti anche sotto la doccia.

Oclean X Pro Elite utilizza delle setole DuPont Tynex per pulire i denti in modo profondo e delicato, rimuovendo la placca fino a 8 volte in più rispetto un comune spazzolino. Per le quattro modalità di spazzolamento disponibili (pulizia, denti sensibili, massaggio, sbiancamento), questo spazzolino elettrico offre ben trentadue livelli di intensità regolabili, mentre il motore brushless ad alte prestazioni eroga 42.000 vibrazioni al minuto.

Lo spazzolino dispone di un piccolo schermo touch che mostra tempo e punteggio di spazzolatura, ma anche avvisi di zone cieche – ovvero quelle che necessitano di pulizia – e la modalità da attivare. La batteria integrata garantisce fino a 35 giorni di autonomia e può essere portata dallo 0 al 100% in 3,5 ore. Infine, molto utile è il supporto a parete magnetico che permette di tenere libero e pulito il lavabo, mentre dall'apposita applicazione potrete ottenere un report mensile, settimanale o giornaliero sullo spazzolamento e pulizia dei denti.

Passiamo adesso a Oclean Flow, una proposta più accessibile ma ugualmente valida (QUI la nostra recensione). Questo spazzolino elettrico offre cinque modalità di spazzolamento (mattina, sera, standard, sbiancamento e delicata) e dispone di un timer smart che ricorda i tempi di spazzolamento ottimali – ovvero di 2 minuti – e invia un avviso ogni 30 secondi per ricordare di passare alla zona di spazzolatura successiva.

Anche Oclean Flow è dotato di setole DuPont Tynex, un corpo impermeabile IPX7 e un motore brushless con tecnologia sonica per pulire tre volte più velocemente di uno spazzolino manuale con 38.000 colpi al minuti, rimanendo tuttavia un dispositivo adatto alle gengive e ai denti sensibili. Altro punto di forza di questo spazzolino elettrico è la batteria, che garantisce fino a 180 giorni di autonomia con una sola ricarica.

