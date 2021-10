Recensione Oclean Flow: lo spazzolino ULTRA-ECONOMICO con batteria INFINITA!

L'igiene orale, ora come non mai, è diventato un argomento di grandissima importanza grazie soprattutto alla moltitudine di prodotti tech presenti in questo settore: oggi è il caso di approfondire un prodotto di Oclean, il brand di Xiaomi di cui abbiamo spesso parlato, economico e alla portata di tutti.

Oclean Flow è l'ultimo nato: una batteria super ed un prezzo veramente accattivante.

Recensione Oclean Flow

Contenuto della Confezione

La confezione di vendita dell'Oclean Flow è molto compatta ed essenziale. Al suo interno troviamo:

Oclean Flow

Cavo USB-C / USB-A

Manuale di istruzioni rapide

1 testina per lo spazzolino

Design e Materiali

Sarò onesto, è la prima volta in vita mia che utilizzo uno spazzolino elettrico (se non qualche volta da bambino per il puro gusto di avere un aggeggio diverso dall'odiato, allora, spazzolino) e devo dire che le impressioni sono state decisamente più che buone.

Con l'Oclean Flow è praticamente amore a prima vista: l'assemblaggio è ottimo, ed anche se paragonato a prodotti molto più costosi, non ha nulla da invidiare.

Il mio sample è in colorazione bianca, ma è anche disponibile in versione blu con diverse sfumature più chiare: entrambe le colorazioni condividono materiali e finiture che sono piacevoli al tatto e garantiscono una buona impugnatura vista la bombatura nella parte inferiore.

Sul corpo dello spazzolino elettrico di Oclean è presente un unico pulsante, semplice, che vi permetterà di gestire tutte quante le modalità presenti, e tenerle sotto controllo tramite i led luminosi presenti.

Nel tasto di accensione, inoltre, è presente un led di colore bianco che indica, appunto, lo stato di operatività dello spazzolino: in basso, invece, sono presenti altre cinque icone illuminate a LED, ognuna delle quali rappresenta una modalità d'utilizzo dell'Oclean Flow.

La testina si può rimuovere e sostituire molto facilmente e senza grosse complicazioni; a proposito di testine, le setole DuPont sono morbide ed adatte anche ai denti e gengive più sensibili, come nel mio caso e, nonostante le vibrazioni dello spazzolino elettrico, non vi si presenteranno fenomeni di sanguinamento dai denti o gengive.

Lo spazzolino è certificato IPX7 e può essere totalmente immerso in acqua: fate sempre attenzione, però, a chiudere bene lo sportellino per la ricarica.

Caratteristiche e Qualità della Pulizia

Vi ho anticipato di come le setole DuPont qui presenti mi abbiano stupito, e lo riconfermo. Soffro di gengive sensibili e sto molto attento a quali spazzolini acquistare per la mia igiene orale: con Oclean Flow è stato amore a prima vista, soprattutto per me abituato al tradizionale spazzolino.

Mi tocca precisarlo, anche se credo l'abbiate già capito, Oclean Flow non è uno spazzolino smart e non si interfaccia con lo smartphone; per quello bisognerà rivolgersi ai modelli come l'Oclean X, di cui vi abbiamo già parlato e che si inseriscono in una fascia di mercato (e di prezzo) differente.

Oclean Flow, inoltre, è dotato di cinque differenti modalità di lavaggio ognuna delle quali pensata per un utilizzo specifico. Nel dettaglio, le modalità presenti sono:

Morning Mode (modalità mattino): intensità del lavaggio 3/5, ed è l'ideale per il primo lavaggio mattutino superficiale.

(modalità mattino): intensità del lavaggio 3/5, ed è l'ideale per il primo lavaggio mattutino superficiale. Night Mode (modalità notturna): intensità del lavaggio 5/5, ed è l'ideale per il lavaggio serale prima di andare a letto. È la modalità che preferisco in assoluto, in quanto è la più potente e mi permette di avere un lavaggio più accurato e migliore in qualsiasi circostanza.

(modalità notturna): intensità del lavaggio 5/5, ed è l'ideale per il lavaggio serale prima di andare a letto. È la modalità che preferisco in assoluto, in quanto è la più potente e mi permette di avere un lavaggio più accurato e migliore in qualsiasi circostanza. Standard Cleaning (pulizia classica): intensità del lavaggio 4/5, utilizzabile come preset standard se non si vuole differenziare ogni singolo lavaggio.

(pulizia classica): intensità del lavaggio 4/5, utilizzabile come preset standard se non si vuole differenziare ogni singolo lavaggio. Whitening Mode (pulizia sbiancante): intensità del lavaggio 4/5, come la precedente ma differisce per tipologia di vibrazione che fa muovere la testina su due assi e non solo su uno.

(pulizia sbiancante): intensità del lavaggio 4/5, come la precedente ma differisce per tipologia di vibrazione che fa muovere la testina su due assi e non solo su uno. Gentle Mode (per denti sensibili): intensità del lavaggio 2/5, ideale per denti e gengive sensibili. Non l'ho trovato molto accurato, ed è necessario un tempo decisamente maggiore per una pulizia approfondita.

Il motore Maglev Brushless di cui l'Oclean Flow è dotato è un'unità in grado di produrre 38000VPM contro le circa 3000VPM stimate di un classico spazzolino manuale: ciò vi assicura una pulizia più accurata ma soprattutto un tempo minore per il lavaggio.

In più è presente anche un doppio timer mentre utilizzate lo spazzolino: il primo parziale vi avvisa con una vibrazione ogni 30 secondi di passare alla zona di lavaggio successiva, mentre il secondo totale dopo due minuti che vi avviserà di aver raggiunto il tempo ideale per una corretta igiene orale.

Autonomia

Nella parte inferiore dell'Oclean Flow è presente il connettore per la ricarica USB-C, ben coperto da un tappo utile a mantenere l'impermeabilità.

La batteria da 2500 mAh è il punto di forza dell'ultimo nato in casa Oclean; riesce a garantire, infatti, fino a 180 giorni di utilizzo ipotizzando tre lavaggi giornalieri in modalità “Morning”. In ogni caso i tempi di ricarica sono comunque molto brevi, ed in meno di due ore riuscirete a riportare lo stato di carica della batteria al massimo.

Prezzo e Considerazioni

In definitiva Oclean Flow si è dimostrato un prodotto bilanciato ed interessante: è sprovvisto, certo, di funzionalità smart (ma sono del parere che la loro utilità sia piuttosto limitata), ma il buon motore di cui è dotato oltre che l'estrema morbidezza delle setole di cui è provvisto fanno sì che il Flow diventi un best buy.

In più il suo acquisto è possibile ad un prezzo inferiore ai 30 euro direttamente sullo store ufficiale di Oclean, inclusa la spedizione gratuita dall'Europa; tra gli altri vantaggi dell'acquisto sul sito ufficiale vi è la restituzione gratuita entro 14 giorni oltre che la garanzia ufficiale del produttore per due anni. Vi consiglio di acquistare anche quattro testine di ricambio al primo ordine, in quanto vi torneranno utili nel tempo.

