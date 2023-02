iQOO Neo 7 Global ufficiale: Dimensity 8200 e super batteria

iQOO lancia finalmente sui mercati internazionali la versione Global nel nuovo Neo 7, uno smartphone dal prezzo contenuto ma dalle ottime specifiche tecniche. iQOO Neo 7 Global, in realtà, non è altro che un rebrand di una delle precedenti versioni arrivate in Cina nel mese di dicembre 2022.

iQOO Neo 7 Global arriva in versione Global con display FHD+ da 6.78″ e 120 Hz

iQOO Neo 7 Global è uno smartphone flagship-killer equipaggiato con chipset Mediatek Dimensity 8200, con CPU octa-core (4 x Cortex-A78 + 4 x Cortex-A55) e GPU Mali-G610 MC6, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5. Si tratta essenzialmente di un rebrand di iQOO Neo 7 SE, presentato in Cina lo scorso dicembre.

Il display è un AMOLED da 6.78″ con una risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) con una frequenza di aggiornamento di ben 120 Hz (con la possibilità di impostarlo anche a 60 o 90 Hz, oltre ad utilizzare la frequenza a 30 Hz per la funzione Always On Display). La luminosità massima arriva fino a 1000 nits, mentre il display è certificato anche HDR10+.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, troviamo in dotazione una tripla fotocamera da 64+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 con OIS, macro e sensore di profondità. La fotocamera principale sfrutta la potenza del sensore ISOCELL GW3, ma in questo caso non troviamo la fotocamera ultra-grandangolare.

La batteria è uno dei punti di forza del nuovo iQOO Neo 7 Global, con un'autonomia da 5000 mAh ed una super ricarica da 120W in grado di portare la carica da 1% al 50% in soli 10 minuti, mentre dal 1% al 100% in 25 minuti.

iQOO Neo 7 Global – Prezzo e disponibilità

iQOO Neo 7 Global è disponibile da oggi in India al prezzo di partenza di circa 360€ (29.999 rupie indiane) per la versione 8/128 GB, mentre il modello superiore da 12/256 GB viene proposto al prezzo di circa 410€ (33.999 rupie indiane).

