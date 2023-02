vivo Y100 ufficiale: Dimensity 900, look stiloso e cambia colore al sole

Ancora una volta il brand cinese propone uno smartphone ricco di stile ed eleganza, con buone caratteristiche ed una fotocamera niente male. Andiamo a scoprire tutte le novità di vivo Y100 tra specifiche tecniche, design, prezzo e disponibilità sul mercato Global (per ora solo in India).

vivo Y100 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Era stato preannunciato nei giorni scorsi ed ora è ufficiale: vivo Y100 rientra nella categoria degli smartphone che cambiano colore, grazie alla presenza di una scocca composta da Fluorite AG. si tratta di un pannello termocromatico, caratteristiche che vivo utilizza per alcuni dei suoi dispositivi. Le colorazioni Twilight Gold e Pacific Blue cambiano colore al sole mentre il modello Metal Black presenta un'elegante scocca nera.

Le dimensioni sono di 158,91 × 73,53 × 7,73 mm per un leso di 181 grammi mentre il lettore d'impronte è posizionato sotto lo schermo.

Passando alle varie specifiche tecniche, vivo Y100 è un dispositivo stiloso, caratterizzato da un ampio schermo AMOLED da 6,38″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un notch a goccia nella parte superiore, refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco di 1300 nit.

Il cuore del terminale è il Dimensity 900 di MediaTek, chipset a 6 nm con modem 5G e una frequenza massima di 2,4 GHz. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM (con il supporto anche a quella virtuale e 128 GB di storage. L'autonomia è affidata ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 44W mentre il software a bordo è Android 13, sotto forma di FunTouch OS 13. Presenti all'appello il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS.

Il comparto fotografico del mid-range comprende una tripla camera da 64 + 2 + 2 MP con stabilizzazione OIS; frontalmente trova spazio un modulo selfie da 16 MP.

Il nuovo vivo Y100 è stato lanciato ufficialmente in versione Global (in India) nella sola configurazione da 8/128 GB, al prezzo di circa 282€ al cambio attuale (24.999 rupie).

