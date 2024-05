YouTube ci riprova: il redesign più odiato torna nella versione web

Quando un cambiamento ad un servizio viene recepito in modo totalmente negativo dalla community, le aziende sono solite tornare sui propri passi per evitare contraccolpi ed ascoltare i feedback. Non è il caso di Google, che dove aver proposto agli utenti desktop un nuovo design di YouTube “universalmente” odiato, ha deciso di re-introdurre lo stesso i cambiamenti dopo un breve ripensamento.

Il nemico giurato degli utenti desktop è di nuovo qui: il design più odiato di YouTube è tornato

Crediti: Artem Russakovskii @ Twitter/X

Alla metà del mese di aprile, Google ha lanciato in test un nuovo design di YouTube che sposta il titolo del filmato, la descrizione e i commenti sul lato destro dello schermo del PC, spostando i video consigliati direttamente sotto il player di riproduzione con delle anteprime piuttosto grandi. Chi ha ricevuto il nuovo design ha espresso un feedback totalmente negativo, tanto da convincere Google a ritirare il cambiamento.

La convinzione, però, sembra non essere stata poi così forte ed in questi giorni il nuovo design della versione web di YouTube è tornato ad ossessionare gli utenti, e adesso sembra essere ufficialmente in fase di rollout. Questo redesign viene indicato da Google come un “esperimento”, potrebbero esserci quindi ancora possibilità di non vedere implementato in via definitiva il nuovo stile per il servizio di streaming video.

