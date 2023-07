Per le tue pedalate estive scegli Eleglide M1 Plus e risparmi 250€

Il tempo delle pedalate estive è arrivato: che siate degli amanti dei paesaggi urbani oppure di quelli più selvaggi, Eleglide M1 Plus è la bici elettrica da comprare adesso, grazie al doppio sconto targato Geekmall che vi permette di risparmiare la bellezza di 250€ sul prezzo di listino. E c'è anche l'immancabile spedizione rapida (e gratis) dall'Europa!

Eleglide M1 Plus è l'e-bike del momento: ricevi 250€ di sconto in offerta lampo e con coupon

Crediti: Eleglide

Con Eleglide M1 Plus hai risolto due problemi: per prima cosa hai trovato la bici elettrica perfetta per i tuoi spostamenti in città. Perché stare imbottigliato nel traffico oppure in un autobus bollente quanto puoi attraversare le vie in un lampo e in tutta comodità (grazie alla pedalata assistita o alla guida elettrica)? Inoltre M1 Plus è una MTB, ossia un bici adatta anche alle strade sterrate: se sei un'amante dell'avventura, ti accompagnerà anche nelle tue gite in montagna, in mezzo alla natura. Insomma, due piccioni con una fava!

Dotata di un motore da 250W, Eleglide M1 Plus offre una velocità fino a 25 km/h ed un'autonomia massima di 100 km (in modalità assistita). Si tratta di una soluzione con pneumatici CST da 27,5″ con cambio Shimano a 21 velocità, sospensione idraulica con blocco, doppi freni a disco, una luce LED ed un pratico display.

Crediti: Eleglide

La bici elettrica Eleglide M1 Plus scende a 649,9€ su Geekmall, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Si tratta di un prezzo davvero niente male, vicino al minimo storico, grazie alla combo Flash Sale (l'offerta lampo presente direttamente sul sito) e Coupon: il risparmio è di ben 250€!

