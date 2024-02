Recensione Fluentalk T1 mini: il traduttore tascabile sempre connesso

Viaggiare è tra le esperienze più belle che si possano fare nella vita, ma spesso il non conoscere le lingue straniere può apparire come un ostacolo insormontabile. Grazie ad un traduttore simultaneo come Fluentalk T1 mini, però, diventa tutto più semplice: con un solo click è possibile tradurre qualsiasi lingua rimanendo sempre connessi ad internet anche in assenza di Wi-Fi e senza un piano dati! Scoprite di quali altre meraviglie è capace questo dispositivo nella nostra recensione.

Recensione Fluentalk T1 mini

Design e materiali

Ad una prima occhiata, Fluentalk T1 mini ricorda molto i primi smartphone con touchscreen: piccolo, tanto compatto da entrare nel palmo della mano e dal design squadrato. La verità, però, è che sotto la scocca di plastica si nasconde una tecnologia di ultima generazione che consente di ottenere traduzioni da qualsiasi lingua nel giro di pochi secondi. Il dispositivo fa sfoggio di una livrea bianco panna con finitura opaca, caratterizzata da inserti metallizzati e dal pulsante di accensione verde acqua. Il display touchscreen da 2.8″ con risoluzione HD (480×640 pixel) è accompagnato dal logo di Fluentalk, mentre sul retro del dispositivo il sensore circolare per la fotocamera.

Sul lato destro troviamo il pulsante che aziona la funzione principale di questo particolare smart device, ovvero quello della traduzione istantanea, mentre su quello sinistro sono posizionati i due tasti per la regolazione del volume. La parte superiore è caratterizzata da una griglia forata per lo speaker e il microfono, affiancati dal tasto di accensione. La parte inferiore, invece, lascia spazio al secondo microfono, alla porta di ricarica USB-C e all’aggancio per il cordino (incluso in confezione).

L’impugnatura, grazie alla parte destra stondata rispetto a quella sinistra più squadrata, è particolarmente agevole e permette il controllo del dispositivo con una singola mano. Il pollice, infatti, si posiziona sul pulsante per la traduzione istantanea, coprendo allo stesso tempo l’intera lunghezza dello schermo per regolare le impostazioni con il touch screen. Il design è particolarmente stiloso e si nota subito la ricercatezza dei materiali e della disposizione dei tasti che favoriscono un’interazione davvero molto rapida.

Il peso è quasi insignificante: con solo 85 grammi questo traduttore simultaneo piccolo quanto un biglietto da visita può essere messo comodamente in tasca, dimenticandosi della sua presenza. Davvero ottimo, quindi, per essere portato sempre con sé quando si è in viaggio oppure si ha bisogno di interagire con persone che non parlano la nostra stessa lingua.

Funzionamento e traduzione

Fluentalk T1 mini è dotato di una CPU quad-core ARM con una velocità di clock massima di 1.28 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. L’hardware viene completamente messo al servizio dell’OS realizzato da Timekettle per la traduzione simultanea (basato su Android 10), che impiega soltanto 0.5 secondi (fino ad un massimo di 3 secondi) per convertire una lingua all’altra. Dalla pressione del tasto di traduzione all’ottenimento del testo tradotto, infatti, passano pochissimi secondi grazie alla velocità di elaborazione messa a disposizione da questa particolare CPU. Il testo tradotto appare sullo schermo a colori, con un Text-to-Talk che lo legge ad alta voce, ovviamente avendo prima selezionato la lingua d’origine e la lingua in cui si desidera ottenere la traduzione.

Il doppio microfono con ENC (che sopprime i rumori circostanti) aiuta molto nel captare il parlato e le discussioni, ma i risultati migliori si ottengono se il nostro interlocutore parla (neanche troppo) lentamente scandendo bene le parole. Nonostante la tecnologia messa in campo, infatti, questi dispositivi faticano ancora a comprendere al meglio le frase pronunciate più velocemente. Le traduzioni, tuttavia, sono sempre precise e permettono di ottenere una buona comprensione di tutto quello che viene detto in lingua straniera.

Fluentalk T1 mini è in grado di tradurre ben 36 lingue e 88 accenti quando è collegato online, mentre i pacchetti offline permettono di tradurre 13 coppie di lingue (di cui in nessuna è presente l’italiano) anche quando non si ha a disposizione la connessione. Vale la pena sottolineare, però, che il sistema operativo non è disponibile in italiano, nonostante il traduttore supporti anche la nostra lingua quando collegato online. La particolarità di questo dispositivo, tuttavia, è la SIM integrata che permette di collegarsi ad internet senza limiti in tutto il mondo: alla prima accensione viene attivato automaticamente un abbonamento gratuito di 365 giorni che potrà essere rinnovato in seguito mensilmente oppure su base annuale. La possibilità di essere sempre connesso (indipendentemente dalla disponibilità del Wi-Fi o meno) è il grande punto di forza di questo modello: laddove non è possibile collegarsi via rete mobile, inoltre, è possibile usufruire della connessione Wi-Fi Dual Band.

Il dispositivo è dotato anche di una fotocamera con sensore da 5MP con messa a fuoco automatica che permette di scattare foto e tradurre automaticamente il testo o i simboli. Questa funzione torna particolarmente utile quando si è all’estero e non si riescono ad interpretare, per esempio, i menu del ristorante, i cartelli stradali oppure degli avvisi scritti con informazioni importanti. Sia le traduzioni trascritte che le fotografie vengono salvate nell’archiviazione interna del dispositivo per una consultazione successiva, potendole poi cancellare direttamente dalle impostazioni di sistema. Buona anche l’autonomia: la batteria da 1500 mAh, infatti, garantisce una durata del dispositivo di ben 7 giorni d’utilizzo e si ricarica nel giro di un paio d’ore tramite il cavo USB-C incluso in confezione.

Recensione Fluentalk T1 mini: prezzo e considerazioni

Se non siete molto ferrati nelle lingue, Fluentalk T1 mini potrebbe diventare il vostro inseparabile compagno di viaggi all’estero: le funzione di traduzione simultanea sia offline che online senza la necessità di essere collegati al Wi-Fi rendono questo dispositivo davvero adatto ad ogni tipo di situazione. Pratico e compatto, nel giro di pochi secondi questo traduttore può farvi comprendere i discorsi in qualsiasi lingua essi vengano pronunciati ad un prezzo che possiamo considerare tutto sommato abbordabile.

Fluentalk T1 mini, infatti, è disponibile su Amazon al prezzo di 169.99€ con 1 anno di connessione ad internet global inclusa. Al termine dei primi 365 giorni, l’abbonamento può essere rinnovato al prezzo di 49€/anno, ma se grazie alla possibilità di scaricare offline i pacchetti di traduzione potreste non averne la necessità. Se amate viaggiare ma siete spaventati dal non conoscere le lingue, regalatevi questo dispositivo e cominciate subito ad esplorare il mondo.

