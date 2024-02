Accesso senza password anche su PlayStation: arriva il supporto per le passkey

Con l’arrivo delle passkey potrebbe finalmente essere arrivato il momento di dismettere le vetuste password che nel corso degli anni si sono rese protagoniste più in negativo che in positivo. L’ultimo tra i grandi servizi ad adottare questo metodo di autenticazione è PlayStation, che consentirà agli utenti di utilizzare il proprio dispositivo portatile per effettuare l’accesso al proprio account.

Il futuro è privo di password: le passkey arrivano anche su PlayStation

Crediti: PlayStation

La passkey è un sostituto della password che consente di effettuare l’accesso al proprio account PlayStation Network in modo più rapido, più semplice e più sicuro. Invece di digitare la classica password, si può utilizzare il proprio smartphone o computer con gli stessi comodi metodi di sblocco dello schermo del dispositivo, come l’impronta digitale, la scansione del volto o il PIN.

Per attivare la passkey per il proprio account PlayStation è necessario seguire la configurazione guidata sul sito ufficiale attraverso il proprio smartphone o PC. Il futuro, quindi, sembra essere sempre più privo delle classiche password con i servizi che hanno iniziato ad adottare in forma massiccia l’utilizzo di metodi di autenticazione alternativi.

