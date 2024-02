Nubia Flip 5G sarà al MWC 2024: il primo pieghevole del brand ha una data

Tra voci di corridoio e certificazioni, era solo questione di tempo prima di un annuncio ufficiale. E infatti, ecco finalmente spuntare Nubia Flip 5G con tanto di immagini e data di presentazione: il primo smartphone pieghevole del brand sarà un flip phone e sarà tra protagonisti del MWC 2024, la celebre fiera tecnologica di Barcellona.

Nubia Flip 5G ha una data di presentazione: il primo flip phone del brand sarà tra i protagonisti del MWC 2024

Libero Flip – Crediti: ZTE

L’evento di lancio di Nubia Flip 5G è fissato per il 26 febbraio, la prima giornata della fiera catalana. Al momento la casa cinese ha confermato solo questo dispositivo e non è dato di sapere se anche il presunto Z60 Fold sarà al MWC 2024. Per quanto riguarda il design, il flip phone si presenta con uno schermo secondario circolare posizionato sulla back cover ed un pannello interno dotato di punch hole centrale per la selfie camera.

Crediti: Nubia

Se osservando il look dello smartphone avete pensato a ZTE Libero Flip, allora avete fatto centro. Il nuovo Nubia Flip 5G somiglia in tutto e per tutto al modello lanciato dalla casa madre ZTE solo pochi giorni fa: di conseguenza è molto probabile che si tratterà di un rebrand per l’occidente. Da un lato potrebbe essere un’occasione ghiotta, dato che il cugino Libero Flip è un dispositivo mid-range dal prezzo accessibile; magari il modello targato Nubia farà capolino alle nostre latitudini come il flip phone più economico sulla piazza ma ovviamente è solo un’ipotesi. Di seguito trovate la possibile scheda tecnica, basata su quella di Libero Flip.

Nubia Flip 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 170 x 76 x 7,3 mm (aperto) e di 88 x 76 x 15,5 mm (chiuso) con un peso di 214 grammi

Certificazione IP42

Display interno OLED da 6,9″ Full HD+ (2.790 x 1.188 pixel)

da (2.790 x 1.188 pixel) Display esterno OLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel)

da (466 x 466 pixel) Lettore d’impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm – 1* A710 @ 2.4 GHz + 3* A710 @ 2.36 GHz + 4 * @ A510 1.8 GHz)

(4 nm – 1* A710 @ 2.4 GHz + 3* A710 @ 2.36 GHz + 4 * @ A510 1.8 GHz) GPU Adreno 644

6 GB di RAM LPDDR?

di RAM LPDDR? 128 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 4.310 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

fotocamera da 50 + 2 MP con sensore per la profondità di campo

con sensore per la profondità di campo selfie camera da 16 MP

sistema operativo Android 13 con ZTE MyOS 13

