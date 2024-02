Nubia Flip 5G: certificata la ricarica del primo flip phone

Aggiornamento 19/02: una nuova certificazione ci svela la capacità di ricarica del flip phone Nubia, trovate i dettagli nell’articolo.

Da varie certificazioni ed indizi trapelati in rete, sappiamo che Nubia si starebbe preparando a lanciare il suo primo smartphone pieghevole, Z60 Fold. Tutto porta in direzione di un form factor telefono/tablet, ma le certificazioni hanno rivelato l’esistenza anche di un altro dispositivo, che si vocifera si potrebbe presentare sotto forma di Nubia Flip 5G.

Nubia Flip 5G sta venendo certificato: la febbre dei pieghevoli conquista anche Nubia

Crediti: GSMChina

Non ci sarebbe un solo foldable per la casa cinese, quindi, ma in ballo ci sarebbero due modelli: Nubia Flip 5G è stato avvistato in certificazioni in cui viene riportato sia il numero di modello (NX724J) che il nome commerciale. Il debutto è atteso per il 2024, anche se al momento manca una finestra temporale più specificato.

Purtroppo per ora non sappiamo granché di questo telefono; il nome lascia intendere che avremo a che fare con un flip phone, ma a parte questo dettaglio non emerge molto altro (l’immagine in copertina è puramente indicativa). Per il momento, la certificazione 3C ci fa sapere che lo smartphone avrà il supporto alla ricarica rapida a 33W per una non ben precisata batteria.

Crediti: 3C

L’altro pieghevole in arrivo è Nubia Z60 Fold, già protagonista di alcune certificazioni con la sigla NX801J. Anche in questo caso non ci sono dettagli: potremmo avere a che fare con uno smartphone top di gamma con Snapdragon 8 Gen 3, tuttavia dobbiamo per forza pazientare fino ad ulteriori leak. Intanto la compagnia ha lanciato sul mercato cinese Nubia Z60 Ultra, il suo primo flagship con l’ultimo SoC high-end di Qualcomm e – ovviamente – un Camera Phone che promette prestazioni stellari.

