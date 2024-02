Xiaomi 14 Ultra: ecco come scatta il nuovo Camera Phone

Quest’anno la casa di Lei Jun ha optato per un doppio evento dedicato al suo nuovo Camera Phone: il modello Ultra debutterà in Cina il 22 febbraio, per poi fare capolino in Europa il 25 dello stesso mese, alla vigilia del MWC 2024. L’hype è ovviamente altissimo e ora l’azienda ha confermato anche varie specifiche della fotocamera di Xiaomi 14 Ultra, pubblicando al contempo anche i primi sample foto: ecco come catta il nuovo flagship in arrivo in patria e alle nostre latitudini.

Xiaomi 14 Ultra alle prese con i primi sample foto: come scatta il nuovo top di gamma

Crediti: Xiaomi

L’evento di lancio dedicato al prossimo dispositivo Ultra si avvicina sempre di più e l’entusiasmo aumenta. Comunque sembra che non avremo un vero stravolgimento, piuttosto una versione migliorata degli attuali Xiaomi 13 Ultra e Xiaomi 14 Pro. In merito al comparto fotografico, Xiaomi 14 Ultra vede il rinnovo della collaborazione con Leica. Il pacchetto comprende la seguente configurazione.

50 MP – sensore principale LYT-900 , f/1.63, lenti Leica Summilux

, f/1.63, lenti 50 MP – teleobiettivo IMX858, 75 mm, f/1.8, 3.2X

50 MP – teleobiettivo a periscopio IMX858, 120 mm, f/2.5, 5X

IMX858, 120 mm, f/2.5, 5X 50 MP – ultra wide

Il sensore principale dovrebbe avere un’apertura variabile (f/1.63-4.0), proprio come avvenuto per il modello 14 Pro. La compagnia cinese ha pubblicato una serie di sample foto che anticipano le capacità di Xiaomi 14 Ultra. In basso trovate alcune immagini mentre a questo link potete scaricare tutte le foto pubblicate da Xiaomi a definizione originale. Abbiamo raccolto per voi tutti i leak e le conferme sul flagship, quindi date un’occhiata al nostro approfondimento per saperne di più.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra – Scheda tecnica leak

dimensioni di ??? x ??? x 9,2 mm per un peso di 220 grammi

certificazione IP68

display AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit

a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.300 mAh con ricarica da 90W (forse anche wireless da 50W)

con ricarica da (forse anche wireless da 50W) fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (apertura variabile f/1.63-4.0) con LYT-900 (1″), lenti Leica Summilux , OIS, ultra-grandangolare (f/1.8), teleobiettivo IMX858 da 75 mm con zoom 3.2X (f/1.8), teleobiettivo a periscopio IMX858 da 120 mm con zoom 5X (f/2.5)

(apertura variabile f/1.63-4.0) con (1″), lenti , OIS, ultra-grandangolare (f/1.8), IMX858 da 75 mm con zoom 3.2X (f/1.8), teleobiettivo a IMX858 da 120 mm con zoom 5X (f/2.5) selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 sotto forma di HyperOS

