Huawei Pocket 2: annunciata la data ufficiale di presentazione

Aggiornamento 19/02: dopo i leak, abbiamo la data di presentazione ufficiale di Huawei Pocket 2, la trovate nell’articolo.

Dopo le numerose indiscrezioni di Huawei Pocket 2, fra immagini e specifiche, adesso sappiamo qual è la data ufficiale del nuovo pieghevole a conchiglia economico del colosso tech cinese. Inizialmente, il lancio al pubblico era apparentemente previsto per il mese di dicembre 2023 ma i piani sarebbero cambiati e la presentazione sarebbe stata rimandata. Voci di corridoio a parte, ecco quando lo vedremo ufficialmente presentato.

Adesso sappiamo qual è la data d’uscita del nuovo pieghevole Huawei Pocket 2

Il debutto di Huawei Pocket 2 era previsto insieme alla serie Nova 12, quest’ultima presentata in Cina nel corso del mese di dicembre 2023, poi posticipato al periodo del Capodanno Cinese con un evento dedicato alla stampa per celebrare proprio l’inizio del nuovo anno. Sarà proprio così, perché Huawei ha annunciato che la presentazione si terrà in Cina il prossimo 22 febbraio alle ore 07:00 italiane.

Ma cosa sappiamo di questo Huawei Pocket 2? Innanzitutto, cambio di nome: dopo P50 Pocket e Pocket S2, si pensava che ci saremmo trovati dinnanzi a Pocket S2 e invece si chiamerà Pocket 2; inoltre, il teaser della data pare confermare il design del pieghevole, esternamente contraddistinto dai due cerchi che contengono second display e fotocamera. Se foste curiosi di scoprirlo più nel dettaglio prima del tempo, allora vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le