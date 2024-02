LIECTROUX XR50 ha una potenza assurda: aspira, lava e costa meno di 200€

Comincia una nuova settimana e arriva un altro giro di offerte targate Geekmall, stavolta con un occhio per gli appassionati delle pulizie in salsa tech. LIECTROUX XR50 è in offerta ad un prezzo davvero niente male e per chi punta ad un ulteriore risparmio sono in sconto anche Proscenic 850T e P11 Mopping, tutti con coupon e spedizione rapida direttamente dai magazzini europei dello store.

Per le tue pulizie intelligenti scegli Geekmall: LIECTROUX XR50 in super sconto, ma ci sono anche Proscenic 850T e P11 Mopping

Crediti: LIECTROUX

Il robot aspirapolvere LIECTROUX XR50 è una soluzione pensata per chi brama la forza bruta: il dispositivo offre una potenza di aspirazione di ben 6.500 PA, quasi il doppio rispetto ai rivali della stessa categoria. Il tutto si traduce in pavimenti lindi a tutto tondo, grazie ad una pulizia profonda; infatti oltre ad aspirare ad una potenza super, il robottino funge anche da lavapavimenti. La spazzola con setole a V è in grado di raccogliere lo sporco in modo efficace mentre il sistema laser LDS con algoritmo SLAM permette di mappare con precisione gli ambienti e di evitare gli ostacoli. I controlli tramite app consentono di creare percorsi pianificati e zone off limit. LIECTROUX XR50 scende a soli 197€ grazie al nuovo codice sconto dedicato: un’occasione top con spedizione EU! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo) prova a disattivare AdBlock.

Se stai cercando un robot aspirapolvere ancora più economico, allora Proscenic 850T è la scelta più adatta: solo 119,9€ con coupon, per un alleato prezioso e smart. In questo caso la potenza è di 3.000 PA ma sono presenti tutte le funzionalità più ambite: si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti, presenta il controlli via app, il supporto ai comandi vocali con Alexa e Google, offre fino a 120 minuti di autonomia e grazie al sistema di rilevamento dei tappeti e in grado di aumentare la potenza al massimo per una pulizia approfondita delle superfici.

850T – Crediti: Proscenic P11 Mopping – Crediti: Proscenic

Sei in cerca di un prodotto per le pulizie tech ma i robot non fanno al caso tuo? Niente paura, perché Geekmall ha un’occasione anche per te: Proscenic P11 Mopping è un classico aspirapolvere senza fili, ma con funzione di lavapavimenti (grazie al serbatoio dell’acqua da 340 ml ed un modulo dedicato). Il dispositivo ha una potenza di 35.000 PA, una spazzola in grado di inclinarsi a 90° e 180° ed un sistema di luci LED per illuminare lo sporco. Performante, leggero e con funzione 2 in 1: un aspirapolvere wireless da non lasciarsi scappare, a soli 129,9€.

