Volete sapere la qualità dell’aria della vostra città? Fatelo con Google Maps

Era il 2022 quando il team di Google Maps annunciava ai suoi utenti (sia Android che iOS) l’aggiunta dell’opzione per controllare la qualità dell’aria nelle zone attorno a noi e/o che si vogliono visitare. Come spesso accade con il rilascio di questo tipo di funzionalità, inizialmente era disponibile solo in determinate aree geografiche; in queste ore, Big G ha annunciato la sua disponibilità anche in Italia.

Google Maps vi fa sapere lo stato della qualità dell’aria attorno a voi, anche in Italia

Sia dall’app per smartphone/tablet che da PC, vi basta aprire Google Maps, selezionare l’area di vostro interesse e cliccare sul tasto Livelli: fra quelli disponibili, come “Street View“, “Rilievo“, “Traffico“, “Trasporto Pubblico“, “Bicicletta” e così via, adesso è stato aggiunto anche quello relativo alla “Qualità dell’aria“. Così facendo, la schermata si trasformerà in una mappa relativa allo stato dell’aria che respiriamo, con una legenda relativa ai colori degli indici di qualità: “Buona“, “Discreta“, “Nella media“, “Scadente“, “Molto scadente” ed “Estremamente scadente“.

Come informa Google, l’indice di qualità dell’aria (IQA) viene calcolato dai diversi governi sulla base di diversi parametri: numero e tipo di inquinanti (particolato come PM2,5 e PM10, ozono, diossido di azoto, anidride solforosa, monossido di carbonio), intervalli temporali, soglie di concentrazione di inquinanti e inquinanti dominanti in base al rischio di esposizione.

