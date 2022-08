Google Maps vi dice la qualità dell’aria nella vostra zona

Fra tutte le app sviluppate da Google, Maps è senza ombra di dubbio una delle più comode e utilizzate in assoluto. Scaricata da oltre 10 miliardi di account in tutto il mondo, Big G si impegna per mantenerla aggiornata, inserendo di tanto in tanto feature più o meno apprezzabili. Per esempio, di recente abbiamo assistito all'introduzione della possibilità di vedere quanto traffico si ha attorno. E visto che siamo nel pieno dell'estate, la compagnia ha ben pensato di aggiungere la visualizzazione della qualità dell'aria, ideale per chi va in vacanza ed è alla ricerca di posti che non siano eccessivamente trafficati.

Google Maps introduce la visualizzazione della qualità dell'aria nelle aree geografiche

Una volta scelta l'area di proprio interesse su Google Maps, cliccando sul tasto dei livelli in alto a destra sarà possibile scegliere una nuova opzione: “Qualità dell'aria“. Oltre alla visualizzazione Street View, alle informazioni su traffico, trasporti pubblici e piste ciclabili, si avrà una nuova schermata in cui Google raggrupperà le informazioni pubblicamente disponibili dando un punteggio AQI (Air Quality Index), dove 0 è la condizione migliore in assoluto e 400+ quella opposta. Questo punteggio ci aiuterà a sapere la quantità di concentrazioni di agenti inquinanti quali polveri sottili (PM10-PM2.5), monossido di carbonio (CO), ozono (O 3 ), biossido di azoto (NO 2 ) e biossido di zolfo (SO 2 ).

Attualmente, trattandosi di un'opzione disponibile solo negli Stati Uniti, i dati sono forniti dall'Environmental Protection Agency (EPA), mentre in Europa si appoggerà ai vari enti nazionali e locali. Non è ancora dato sapere se e quando questa novità di Google Maps verrà resa disponibile anche in Italia.

