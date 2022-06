Come avere il widget Google Maps per vedere quanto traffico hai attorno

Se siete soliti utilizzare frequentemente Google Maps, allora molto probabilmente gradirete l'aggiunta di questo nuovo widget. Uno degli elementi fondanti dei sistemi operativi per smartphone è proprio il widget, cioè un riquadro che prende una porzione dello schermo per mostrare varie funzionalità. In questo caso, si tratta di un widget pensato per monitorare il traffico in tempo reale, una modalità che fa piacere a coloro che per lavoro o per svago sono soliti muoversi spesso con un veicolo.

Una nuova e utile feature si aggiunge a Google Maps sotto forma di widget per il traffico

Una volta attivato, il nuovo widget di Google Maps funziona per vedere il traffico nelle vicinanze, potendo così vedere al volo le strade attorno a sé e quanto sono trafficate. Come potete vedere nello screenshot qua sotto, il traffico è rappresentato da tre colori, in base a quanto quella strada è trafficata. Verde se è scorrevole, giallo se c'è un po' di traffico o rosso se è particolarmente trafficata. È anche possibile cliccare sull'icona della lente d'ingrandimento per fare uno zoom in/out sulla zona dove ci si trova per vedere il traffico su una zona più ampia (utile più che altro per superstrade e autostrade).

Come installare il nuovo widget di Google Maps

Come annunciato da Google, il nuovo widget Maps è in fase di roll-out su tutti gli smartphone Android, anche in Italia. Per poterlo attivare, il primo passo è verificare di avere l'ultima versione dell'app Google Maps sul Play Store. Se non ci fossero aggiornamenti disponibili ma il widget non vi comparisse, allora provate a scaricare e installare l'ultima versione dell'app da APKMirror. Se anche in questo caso il widget non ci fosse, allora dovrete necessariamente attendere che l'aggiornamento sia rilasciato lato server anche al vostro account Google.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il