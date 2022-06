Huawei immagina i wearable come controller per il VR nel nuovo brevetto

Una delle tecnologie su cui Huawei ha investito e non poco è sicuramente la realtà virtuale o VR, tanto che quasi non si contano i brevetti in merito. L'ultimo sembra decisamente molto interessante, visto che permetterebbe di utilizzare i wearable come controller per le operazioni fatte proprio quando si indossa un visore.

Ecco come Huawei intende utilizzare i wearable a supporto del visore VR

Il brevetto, riportato dal leaker Comrade Guan, ci presenta proprio uno scenario dove l'utente, collegando il visore VR allo smartphone, tramite un'applicazione dedicata, può interconnettere lo stesso visore con gli indossabili, facendoli interagire. In che modo? Utilizzando smartwatch, smartband e anche lo stesso smartphone come ausilio per la realtà virtuale.

In questo modo, l'orologio smart diventa un vero e proprio controller, oppure uno strumento per la motion capture, rendendo l'esperienza virtuale davvero immersiva e che va oltre la semplice proiezione. Tutto questo, secondo Huawei, va ad eliminare la necessità di servirsi di accessori supplementari a quelli che normalmente si hanno a disposizione.

Purtroppo, attualmente, questa tecnologia è relegata ad essere un brevetto ma, come spesso accade, non è escluso che Huawei porti questa nuova tecnologia sul mercato, al pari di sistemi come il multi-screen. Di certo, compiendo questo passo, il brand si porterebbe in una situazione di vantaggio rispetto ai competitor.

