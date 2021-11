Huawei VR Glass 6DoF: ufficiale il visore votato al gaming

Di recente si è parlato tanto del colosso cinese, sia per via del suo ritorno in pompa magna con tanti prodotti per l'Europa (lo smartphone Nova 9, gli indossabili Watch GT 3 e Fit Mini e un paio di cuffie TWS ANC per il pubblico femminile) che per il debutto di HarmonyOS 3.0. Ma le novità della compagnia non si limitano a telefoni e accessori, ma è ora sul mercato anche un nuovo visore per la realtà aumentata: Huawei VR Glass 6DoF, pensato soprattutto per il gaming.

Huawei VR Glass 6DoF: tutto ciò che c'è da sapere

Il viaggio di Huawei nel settore della realtà virtuale comincia nel 2019, con il debutto del primo visore VR Glass; una soluzione elegante e minimale, leggera e compatta, che è stata seguita proprio dal modello VR Glass 6DOF, che fu anticipato tempo fa come una versione più improntata al gioco grazie anche alla presenza di due joypad a 360°. Ma quali sono le sue caratteristiche?

Il prodotto si basa su una connessione “cablata”, nel senso che va collegato allo smartphone tramite Type-C integrato. Molto interessante il fatto che pesi solo 188 grammi, quindi non sentirete il peso del dispositivo. Questo apre a tutta una serie di possibilità pensate per il gioco, grazie all'interconnessione con HarmonyOS, che permette di rilevare movimenti, salti e diversi gradi di azione. Infine, si può gestire il tutto anche tramite PC.

Huawei VR Glass 6DoF – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa il nuovo visore VR Huawei? Arriva sul mercato cinese ad un prezzo di circa 485€ (3.499 yuan), che per il tipo di prodotto sono tutto sommato giustificati, considerando le fasce di prezzo dei competitor. Non sappiamo se arriverà anche sul mercato europeo, ma è chiaro che non sarebbe affatto male.

