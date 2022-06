iQOO potrebbe portare lo Snapdragon 8+ Gen 1 nel mercato Global

Nel momento in cui iniziano a delinearsi i primi dettagli in merito alla serie iQOO 10, il brand potrebbe fare qualcosa di più con il presunto iQOO 9T. Lo smartphone in questione potrebbe essere il primo dispositivo Global con Snapdragon 8+ Gen 1, questo secondo un leak.

iQOO 9T Global con Snapdragon 8+ Gen 1: sarà un rebrand di iQOO 10?

Stando a quanto riporta 91Mobiles, il prossimo smartphone del brand affiliato a vivo sarà iQOO 9T. Ma quali sono le particolarità che lo contraddistinguono? Secondo le voci, sarebbe il primo Snapdragon 8+ Gen 1 Global, visto che dovrebbe arrivare in India il prossimo luglio 2022. Considerando il chipset, è chiaro che possiamo aspettarci un rebrand del non ancora confermato iQOO 10.

Questo perché, a quanto scritto sopra, si vanno ad abbinare un display AMOLED 120 Hz e soprattutto una ricarica a 120W. Considerando queste caratteristiche, immaginiamo che il modello base della serie 10 possa diventare questo smartphone, lasciando il modello Pro, il presunto smartphone con ricarica 200W, il nome ufficiale anche nel mercato asiatico.

Insomma, volenti o nolenti, dovremo attendere le prossime settimane per capire quali possono essere le volontà di line up in India, che ad oggi comprendono già tre modelli di iQOO 9 e quindi andrebbe ad infoltirsi con questo nuovo modello. Nel frattempo, vi lasciamo la recensione di iQOO 9 Pro, così da rendervi conto della qualità dei prodotti del brand.

