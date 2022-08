Samsung dice basta alle fotocamere inutili

Così come ogni produttore di smartphone Android, anche Samsung ha “peccato” nell'aver abituato il pubblico a smartphone con quattro fotocamere, ma di queste soltanto due veramente utili. Se si prendono due modelli mid-range non propriamente low-cost, come Galaxy A53 5G e A73 5G, entrambi hanno quattro sensori: primario, grandangolare e i famigerati macro e per l'acquisizione di profondità. Dico “famigerati” perché tutti li hanno ma a nessuno servono realmente: il macro potrebbe anche essere divertente, se non si parlasse di sensori di scarsa qualità. Ancora peggio va al sensore di profondità, teoricamente utile per scattare in modalità Ritratto e simulare quell'effetto bokeh che può essere tranquillamente ricreato via software. Per non parlare di quei sensori monocromatici che cercano di scimmiottare la tecnologia introdotta anni fa da Huawei.

Il catalogo mid-range di Samsung dirà addio alle fotocamere secondarie di dubbia utilità

Il perché Samsung e tutti gli altri brand Android abbiano dato via a questo trend delle fotocamere superflue è presto detto: nella competitiva guerra alla vendita del mid-range, avere uno smartphone con 3 o 4 fotocamere può fare gola ai consumatori meno attenti. Ma sembra che potrebbe essere proprio Samsung a invertire la tendenza e scegliere di tornare a un approccio più moderato e ridurre il numero di fotocamere usate sui propri smartphone.

Un approccio che riporta alla mente Nothing Phone (1), che anziché essere farcito di sensori ha una semplice doppia fotocamera. Nel caso di Samsung, però, bisognerebbe attendere il corso del 2023, visto che sarebbero modelli come Galaxy A24, A34 e A54 a usare “solo” una tripla fotocamera e spezzare la dinamica attuale delle fotocamere superflue. A essere eliminati sarebbero solamente i sensori di profondità, mentre rimarrebbe il sensore macro. Si prospetta una configurazione da 50+8+5 MP per A24, da 48+8+5 MP per A34 e da 50+5+5 MP per A54, reinvestendo quanto risparmiato in specifiche più essenziali e rendersi più concorrenziale rispetto alle rivali cinesi.

