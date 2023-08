Honor X5 Plus ufficiale in Italia: low-cost con tanta batteria

Molti mesi fa abbiamo assistito alla presentazione ufficiale di Honor X5, a cui adesso si aggiunge anche il nuovo Honor X5 Plus. Come ogni variante Plus che si rispetti, anche lo smartphone Honor punta a offrire dimensioni maggiorate, con tutto ciò che ne consegue in termini di specifiche tecniche.

Honor X5 Plus presentato ufficialmente: tutte le novità per la fascia media

Design e display

Crediti: Honor

Disponibile nelle due colorazioni Midnight Black e Cyan Lake, Honor X5 Plus è leggermente più grande del modello base: ha dimensioni di 163,32 x 75,07 x 8,35 mm e ha un peso di 188 grammi. Questo per accogliere uno schermo TFT LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) in 20.15:9 con refresh rate a 90 Hz e notch a goccia Water Drop.

Specifiche tecniche

A muovere il comparto hardware di Honor X5 Plus ci pensa il MediaTek Helio G36, SoC a 12 nm TSMC con CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A53 + 4 x 1,8 GHz A53) e GPU PowerVR GE8320 a 680 MHz. Il tutto è affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM espandibile via microSD, oltre a una batteria aumentata a 5.200 mAh con ricarica 10W. Il resto delle specifiche comprende software MagicOS 7.1 con Android 13, connettività 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.1, GPS, NFC, ingresso mini-jack e USB-C 2.0. Per chiudere, la fotocamera è da 50 MP f/1.8 con sensore secondario di profondità e c'è una selfie camera da 5 MP f/2.2.

Prezzo e disponibilità

Honor X5 Plus è disponibile in Italia al prezzo di 119,99€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le