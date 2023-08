Google Pixel 7a può essere riparato in autonomia: in vendita le parti di ricambio

Google Pixel 7a entra a far parte di uno speciale gruppo di smartphone che pongono particolare attenzione alla riparabilità. A partire da oggi, infatti, tutti possono riparare in autonomia il proprio smartphone realizzato da Big G acquistando le parti di ricambio tramite i rivenditori autorizzati. Affiancati da delle dettagliate guide, in men che non si dica sarete subito pronti ed effettuare riparazioni fai-da-te sul vostro Pixel 7a.

Google sceglie iFixit per le parti di ricambio di Pixel 7a

Crediti: iFixit

Lanciato nel mee di maggio, Google Pixel 7a (qui la nostra recensione) è il nuovo smartphone di fascia media che adotta le riparazioni fai-da-te. Grazie alla partnership con iFixit, noto portale per le riparazioni dei dispositivi elettronici, gli utenti potranno acquistate le parti di ricambio ed effettuare in autonomia la sostituzione dei pezzi difettosi dello smartphone, affiancati ovviamente dalle dettagliatissime guide scritte dagli esperti di iFixit.

Gli utenti potranno acquistare diversi componenti, tra cui il display OLED con sensore delle impronte digitali sotto lo schermo, la batteria da 4300 mAh, le fotocamere, la cover posteriore nelle colorazioni Sky, Charcoal, Coral e Snow, la pasta adesiva per tenere insieme la componentistica interna, i thermal pad e l'holder della camera posteriore.

Tutti i componenti potranno essere abbinati ai rispettivi strumenti necessari per la sostituzione e la riparazione, aggiungendo un piccolo sovrapprezzo al pacchetto. Per maggiori informazioni, potete visitare la pagina ufficiale di iFixit.

