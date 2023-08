OPPO Watch 4 Pro sarà ricco di novità: tutti i teaser ufficiali

Find N3 ed N3 Flip non saranno le uniche novità dell'evento di fine agosto: ad accompagnarli ci sarà anche OPPO Watch 4 Pro, in barba alla tetrafobia. Sì, perché inizialmente si credeva che il prossimo smartwatch di casa OPPO avrebbe saltato il 4 passando direttamente al 5, visto che in Asia il 4 è un numero visto di cattivo occhio. Adesso abbiamo conferma che si chiamerà Watch 4 Pro, sappiamo quando verrà presentato e quali saranno le sue caratteristiche principali.

OPPO pre-annuncia le novità principali del suo nuovo Watch 4 Pro

Quello di OPPO Watch 4 Pro sarà uno schermo curvo LTPO, ancora una volta di forma quadrata come gli attuali smartwatch dell'azienda, in una scocca che dovrebbe essere realizzata con materiali più pregiati quali acciaio inox 316, ceramica e fibra di carbonio.

Sarà uno smartwatch alimentato dall'ultimo Snapdragon W5, con il SoC Qualcomm che sarà affiancato da 2 GB di RAM e dal co-processore Hengxuan 2700 per la gestione della modalità a basso consumo. Dentro è prevista una batteria maggiorata da 570 mAh, così come il supporto a oltre 85 app e alla navigazione GPS a tutto schermo.

Migliora anche il comparto connettività, grazie al supporto eSIM con chip dedicato eUICC, e quello salutistico, con sensoristica più precisa a 8 canali per la frequenza cardiaca e a 16 canali per l'ossigeno nel sangue, oltre a ECG e misurazione della temperatura. Mancherebbero pochi giorni alla presentazione ufficiale, durante cui scopriremo anche OPPO Find N3 e Find N3 Flip.

