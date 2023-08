Dopo aver ereditato la gamma Ace da OPPO, la casa di Pete Lau si è data da fare per riportare ai fasti la serie proponendo dispositivi top ad un prezzo più accessibile. Il nuovo arrivato della famiglia non fa eccezione ed introduce alcune differente con il flagship di quest'anno, provando ad offrire qualcosa di diverso: ecco dove comprare OnePlus Ace 2 Pro, l'ultimo arrivato del brand (ma destinato solo al mercato asiatico).

OnePlus Ace 2 Pro: dove comprare il nuovo flagship esclusivo per il mercato asiatico

Rispetto al nostro top di gamma OnePlus 11, il nuovo modello della serie Ace presenta alcune differenze. Entrambi sono mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2 mentre OnePlus Ace 2 Pro offre il supporto alla ricarica rapida da 150W; d'altro canto il comparto fotografico è basato su un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP mentre il display è un'unità OLED BOE Q9+. Sono presenti alcuni compromessi, ma la versione Ace si spinge fino a 24 GB di RAM e 1 TB di storage. Per scoprire tutti i dettagli del flagship date un'occhiata al nostro approfondimento; in alternativa, continuate a leggere per scoprire dove compare OnePlus Ace 2 Pro, l'ultima novità per il mercato asiatico.

GizTop (versione CN)

Lo smartphone è dotato della ColorOS 13.1 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue ed è presente anche l'italiano. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/3/4/5/7/8/18/19/26/28A – TDD-LTE: B34/38/39/40/41 5G: NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78.



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a OnePlus Ace 2 Pro.

