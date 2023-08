Quando esce il primo Samsung “arrotolabile”? Spunta una possibile risposta

Nel corso degli anni (e in particolare nei mesi passati), il colosso tecnologico asiatico ha sempre mostrato i suoi prototipi di display “particolari”, offrendo uno scorcio del futuro non solo dei telefoni ma anche di altri terminali. A quanto pare ci sarà da attendere ancora un po' per il lancio del primo smartphone Samsung con display Rollable Flex, tuttavia il debutto del dispositivo arrotolabile non dovrebbe avvenire in un futuro troppo lontano, secondo le ultime novità.

Samsung Rollable Flex: ecco quando dovrebbe arrivare, secondo le ultime indiscrezioni

Crediti: Revegnus (@Tech_Reve)

L'indiscrezione arriva dall'insider Revegnus, sempre pronto a dire la sua quando si parla della compagnia asiatica. Stando a quanto rivelato, il primo smartphone Samsung con display arrotolabile Rollable Flex potrebbe vedere la luce nel corso del 2025; proprio in quell'anno l'azienda dovrebbe cominciare la produzione di massa. Inoltre si tratterà di uno o più smartphone caratterizzati da un design completamente full screen (con fotocamera sotto il display) e zero cornici. Proprio di recente Samsung ha presentato la sua tecnologia All-Around Full Screen che mira ad ottenere dispositivi davvero tutto schermo.

Samsung plans to start mass-producing rollable smartphones in 2025



Improved UPC



Equipped with zero bezel pic.twitter.com/Th4e83vkq3 — Revegnus (@Tech_Reve) August 24, 2023

Per amor di precisione, l'insider indica il 2025 come l'anno dell'inizio della produzione di massa quindi il lancio potrebbe anche avvenire successivamente. Tuttavia l'estate del 2025 oppure il periodo invernale, potrebbero essere dei momenti perfetti per lanciare un dispositivo di questo tipo. Il telefono Samsung con Rollable Flex potrebbe debuttare insieme ai futuri Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, oppure avere un evento tutto suo prima della fine dell'anno. Ricordiamo che queste sono solo congetture e che l'ultima parola spetta ovviamente a Samsung.

Oltre allo schermo Rollable Flex OLED, la compagnia asiatica ha mostrato anche tanti altri prototipi come il tri-pieghevole Z Flex, il portatile Flex Note e non solo (Flex S, Flex G).

