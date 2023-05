Samsung Rollable Flex: il flagship del futuro si srotola come una pergamena

Nel mercato mobile attuale i dispositivi pieghevoli sono riusciti a ritagliarsi uno spazio: Samsung la fa da padrone ma ci sono tanti altri modelli dai principali produttori asiatici (con alcuni disponibili anche in Italia). Nonostante l'interesse per i foldable, i modelli arrotolabili non sembrano aver sortito effetto (almeno per il momento). Le stesse compagnie sono restie al lancio di questi prodotti e lo stesso OPPO X 2021 si è limitato a presentarsi come un concept. Questa cosa cambierà nel prossimo futuro? Probabile visto l'interesse di Samsung sottolineato ancora una volta con ia presentazione del suo nuovo Rollable Flex OLED.

Samsung Rollable Flex OLED: ecco come potrebbe essere il design del Galaxy arrotolabile

Il colosso tech sudcoreano è presente all'evento SID Display Week 2023 di Los Angeles dove ha mostrato al pubblico il suo primo display OLED con sensore ID e monitoraggio dell'attività cardiaca integrato. Una piccola rivoluzione per i futuri top di gamma Galaxy ma l'azienda non accenna a fermarsi. Tra le novità di Samsung troviamo anche il nuovo Rollable Flex OLED, uno schermo per smartphone e tablet che si srotola come una pergamena.

Il pannello è in grado di estendersi fino a 12,4″ e può essere aperto da 49 mm fino a 254,4 mm. Insomma, un normale telefono può diventare un tablet ed è questa la particolarità del display. Gli schermi pieghevoli e arrotolabili visti finora offrono una scalabilità fino a 3 volte superiore: in questo caso è 5 volte superiore.

Al momento non è dato di sapere se e quando arriverà un dispositivo rollable targato Samsung. Comunque le intenzioni sono chiare e già in precedenza abbiamo avuto a che fare con vari concept (come Flex Slidable).

Per quanto riguarda le altre novità del brand, durante l'evento SID Display Week 2023 ci saranno altre sorprese: rivedremo il pannello Flex In & Out (che si piega verso l'interno e verso l'esterno) e le soluzioni Flex Hybrid, che si piegano e scorrono.

