Il nuovo schermo OLED di Samsung è unico: vuole rivoluzionare i top di gamma!

Samsung ha annunciato una novità assoluta che promette di ridurre in modo significativo le dimensioni dei futuri smartphone e tablet: il nuovissimo Sensor OLED Display. Si tratta di uno schermo con un lettore d'impronte digitali integrato ed un sensore dedicato al monitoraggio della salute. Andiamo a vedere come funziona questo particolare pannello e quali potrebbero essere i benefici per i prossimi top di gamma!

Samsung Sensor OLED Display è il primo schermo al mondo con sensore ID integrato (e non solo)

Come funziona un lettore d'impronte digitali sotto lo schermo

Prima di procedere con la novità targata Samsung è bene fare un piccolo ripasso. Gli attuali top di gamma e molti mid-range sono spesso equipaggiati con un lettore d'impronte digitali posizionato sotto lo schermo. Si tratta di un sensore ottico che sfrutta la retro-illuminazione del display OLED per illuminare e visualizzare correttamente l'impronta quando viene poggiato il dito.

Ricordiamo che la retro-illuminazione degli schermo LCD non consente di effettuare questo procedimento (anche se ci sono lavori in tal senso).

Come funzione il nuovo schermo Samsung

La grande novità di Samsung Sensor OLED Display è la sua grande differenza rispetto alle soluzioni viste finora. Il nuovo schermo è dotato di tecnologia OPD (Organic PhotoDiode) con rilevamento della luce integrato. Ciò vuol dire che non è più necessario montare un lettore d'impronte separato e posizionato sotto il pannello, con un notevole risparmio in termini di spazio.

Stando a quanto dichiarato dalla casa asiatica, la nuove tecnologia di rilevamento della luce sarebbe integrata in ogni pixel del pannello; in soldoni, è in grado di rilevare più impronte contemporaneamente. Oltre a fungere da sistema per lo sblocco biometrico, il nuovo OLED di Samsung integra anche un sistema di sensori per la salute, con il monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna.

Il pannello è anche in grado di rilevare il livello di stress dell'utente. Infine, Samsung ha confermato che questa nuova tecnologia sarà disponibile nei futuri smartphone e tablet premium della serie Galaxy.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le