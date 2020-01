Da un bel po' di mesi a questa parte il lettore d'impronte digitali integrato sotto il display è diventato ormai parte della nostra quotidianità. I giorni dello stupore sono ormai finiti e i brand cinesi hanno a gare per proporre soluzioni sempre più rapide ed affidabili per lo sblocco. Eppure, esiste ancora un limite per questi dispositivi: per motivi dovuto al funzionamento stesso di tale tecnologia, i sensori ID funzionano solo con pannelli OLED. Ma le cose stanno per cambiare e Goodix ha annunciato novità in arrivo per il 2020.

Goodix annuncia il lettore d'impronte digitali per display LCD

Le prime indiscrezioni in merito allo sviluppo di questa tecnologia ci sono arrivate già ad aprile, con l'azienda Fortsense. Un ennesimo passo avanti è stato fatto da BOE (in partnership con Huawei): ad agosto i due brand hanno presentato il video di un prototipo con lettore d'impronte digitali integrato in un pannello LCD. Non sono stati svelati dettagli sulle tempistiche, ma a questo giro ci pensa Goodix a offrirci qualche dettagli in più.

L'azienda cinese ha confermato ufficialmente che la produzione di massa di sensori ID per display LCD comincerà nel corso del 2020. Di conseguenza è molto probabile che vedremo questa nuova soluzione in commercio nel corso della seconda metà dell'anno, anche se per ora non ci sono ulteriori novità. Tuttavia una cosa è certa: l'utilizzo di pannelli LCD contribuirà ad abbassare il prezzo di alcuni dei futuri smartphone con sensore ID sotto il display, potendo ora contare una soluzione alternativa agli OLED.

