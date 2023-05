Samsung Galaxy Z Flex: il futuro tri-pieghevole potrebbe essere quasi pronto

Il prossimo evento Unpacked dovrebbe arrivare prima del solito: non abbiamo ancora una data certa ma sappiamo già che i protagonisti principali della presentazione saranno i nuovi pieghevoli del brand. Ormai la line-up premium di Samsung è divisa in due: da un lato i top di gamma della serie S e dall'altro, solitamente in arrivo nella seconda metà dell'anno, i foldable della famiglia Z. Il prossimo anno potrebbe esserci una novità di tutto rispetto: il 2024 segnerà davvero il debutto di Samsung Galaxy Z Flex?

Samsung Galaxy Z Flex: il nuovo brevetto mostra dei passi avanti nelle tecnologie del flagship

Ormai si parla da tempo di uno smartphone tri-pieghevole targato Samsung: in realtà si vocifera che la linea di foldable dovrebbe ampliarsi di parecchio. Secondo i rumor, nel 2024 dovremmo avere ben 6 modelli, ossia Z Fold 6 e Z Flip 6, due varianti Ultra di questi, il primo tablet pieghevole del colosso tech e il già citato tri-fold.

Ovviamente si tratta di voci di corridoio, anche se la presenza di un flagship pieghevole in tre parti potrebbe non essere poi così irreale. Samsung ha già mostrato vari prototipi dei suoi pieghevoli speciali, ma di recente è stato avvistato un ennesimo brevetto dedicato ad un terminale tri-fold.

Il documento depositato da Samsung mostra un dispositivo dotato di due cerniere; in prossimità delle stesse è possibile piegare l'ampio schermo OLED e il risultato finale è un modello pieghevole in tre sezioni uguali. In soldoni si tratta di un telefono in grado di fungere sia da semplice smartphone che da tablet (una volta “aperto”), similmente a quanto avviene con i modelli della serie Z Fold.

Il nuovo brevetto fa riferimento a sensori e chip integrati direttamente nelle cerniere; questi moduli permettono di regolare l'interfaccia utente in base al livello di “apertura” del terminale.

Dopo aver pensato alla parte strutturale, ora sembra che nei pensieri di Samsung ci sia l'esperienza utente e le relative ottimizzazioni. Insomma, sembra che la fase prototipale di Samsung Galaxy Z Flex (il nome commerciale non è stato ancora svelata) possa essere vicina ad una conclusione. Il 2024 sarà davvero l'anno del primo tri-pieghevole del brand?

