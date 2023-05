ROG Phone 7 è il più potente su Antutu: Xiaomi 13 Ultra sotto tono | Aprile 2023

Nonostante il primo di maggio sia un giorno di festa per tutti, Antutu ha rilasciato anche questo mese la sua solita classifica. Andiamo a scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu ad Aprile 2023 e partiamo subito con un'anticipazione: gli smartphone da gaming sono sempre bestiali!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Aprile 2023

La premessa di cui sopra è fondamentale: di recente abbiamo assistito al lancio della gamma ROG Phone 7 di ASUS, sia in Cina che nel resto del mondo (Italia compresa). Il dispositivo Ultimate (Pro per il mercato cinese) con 16/512 GB di storage si è guadagnato la prima posizione della classifica superando il precedente OPPO Find X6 Pro (al primo posto nel mese di marzo). Il podio si chiude con un altro gaming phone, ossia Red Magic 8 Pro+.

Oltre a ROG Phone abbiamo anche un'altra new entry: si tratta di Xiaomi 13 Ultra, il nuovo Camera Phone della casa cinese. Il super flagship del brand è stato lanciato di recente e ovviamente si è subito distinto per stile e qualità della fotocamera; tuttavia il dispositivo debutta in settima posizione, superato da OnePlus 11, vivo X90 Pro+, iQOO 11 Pro. Seguono iQOO 11, Meizu 20 Pro e Redmi K60 Pro.

Dopo aver visto quali sono gli smartphone top di gamma più potenti su Antutu per il mese di aprile 2023, è tempo di passare alla fascia medio alta. Ancora una volta in cima alla classifica troviamo Redmi Note 12 Turbo, ossia il primo telefono mosso dallo Snapdragon 7+ Gen 2. Il podio è dominato da Xiaomi, con Redmi K60E in terza posizione; il secondo posto è occupato da iQOO Neo 7 SE: ormai i modelli della gamma Neo sono dei veri e propri flagship killer.

Tra gli altri dispositivi interessanti troviamo l'ultimo OPPO Reno 8 Pro+, Realme GT Neo 3 e vari altri Redmi.

