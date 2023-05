Huawei P60 Pro in Italia: riscatta il Coupon e ricevi le FreeBuds 5 gratis

Da oggi e fino a lunedì 8 maggio è possibile richiedere un coupon speciale su Huawei Store. Grazie a questo buono, il prossimo Huawei P60 Pro – nuovo top di gamma in arrivo in Italia la prossima settimana – potrà essere acquistato con gli auricolari TWS premium FreeBuds 5 in regalo.

Huawei P60 Pro con FreeBuds 5 in regalo: come ricevere gli auricolari true wireless gratis

Il 9 maggio assisteremo al debutto in Italia dei nuovi prodotti del colosso tech cinese e tra questi ci sarà Huawei P60 Pro. Il nuovo ed elegantissimo top di gamma è stato lanciato in Cina a marzo ed ora arriva finalmente anche alle nostre latitudini. Per festeggiare è disponibile una promozione davvero niente male che permette di acquistare il flagship con un regalo super.

Fino a lunedì 8 maggio, il giorno prima del lancio in Europa e in Italia, è possibile richiedere un Coupon per ottenere le FreeBuds 5 in regalo con Huawei P60 Pro. Gli auricolari true wireless sono stati lanciati di recente in Itala (ecco la nostra recensione), al prezzo di 159,9€.

Ma come fare per ricevere il Coupon Early Bird? Di seguito trovi tutti i passaggi:

clicca su questo link ed accedi con il tuo Huawei ID (oppure effettua la registrazione);

ed accedi con il tuo Huawei ID (oppure effettua la registrazione); clicca su Richiedi per salvare il Coupon direttamente nel tuo account (nella sezione Il mio Coupon);

a partire dal 9 maggio, procedi con l'acquisto del nuovo Huawei P60 Pro;

aggiungi al carrello anche le FreeBuds 5 ed utilizza il Coupon Early Bird al momento del pagamento, prima di completare l'acquisto;

verifica che le FreeBuds 5 siano incluse gratis nell'acquisto prima di procedere al completamento.

Come puoi vedere la procedura è molto semplice e permette di ricevere in regalo le TWS FreeBuds 5 insieme a Huawei P60 Pro. Al momento lo store ufficiale non ha ancora svelato il prezzo del flagship: per saperne di più sarà necessario pazientare fino al giorno del lancio.

